Защитники Украины, которые учились за границей, покажут полученные навыки на поле боя, считает генерал.

Новосформированные бригады защитников Украины, оснащенные западными боевыми машинами, заставят оккупационные силы РФ "посыпаться" и, вполне вероятно, вызовут их развал в тех районах, которые будут контратаковать.

Вопрос заключается в том, смогут ли украинские воины привести в движение большую часть фронта, заставив врага реагировать, рассказал американский генерал, бывший директор Центрального разведывательного управления США, экс-глава Центрального командования Штатов Дэвид Петреус в Киеве, пишет "Укринформ".

По его мнению, как только оборонительные порядки противника растянутся, это откроет еще больше возможностей для продвижения защитников украинского государства.

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"Я думаю, что это произойдет, и я думаю, что будет значительный успех", - заявил экс-директор ЦРУ и добавил, что наши воины, прошедшие обучение за рубежом, покажут полученные навыки на фронте.

Что надо знать о контрнаступлении ВСУ - новости

В конце февраля Дэвид Петреус говорил, что армия Украины, скорее всего, пойдет в контрнаступление в мае - начале июня.

В начале мая советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что украинское контрнаступление не стоит рассматривать как большую решающую битву. По его словам, это будет ряд мероприятий.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у нашего государства есть несколько вариантов проведения контрнаступления.

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