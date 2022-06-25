Враг совершал авиационные удары с использованием вертолетов.

Украинские защитники отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском направлении. Враг пытался наступать в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. В результате успешных действий бойцов ВСУ противнику пришлось отступить.

Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в традиционной вечерней сводке с фронта.

"На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестовое, Зайцево, Клиновое, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка. Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли", — сообщили в Генштабе.

Россияне также проводили демонстрационные действия неподалеку от Вершины с целью сковать действия местных подразделений украинских защитников. А в районе Павловки враг совершил авиационные удары из геликоптеров Ка-52 и Ми-24.

Напомним, утром 25 июня российские оккупанты отступили на нескольких участках Бахмутского направления. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), рашисты попытаются окружить Лисичанск, однако столкнутся с проблемами при выполнении этих задач. ВСУ смогут отбиваться от вражеских атак на возвышенности и продолжать истощать силы армии РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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