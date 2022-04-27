Прорыв находится в серой зоне на линии соприкосновения между ВСУ и российскими оккупантами, поэтому пока невозможно его починить.

Сейчас нет возможности починить прорыв в водопроводе и восстановить водоснабжение Николаева.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"На сейчас прорыв находится в серой зоне на линии соприкосновения между ВСУ и оккупантами. И пока нет возможности выехать и починить эту трубу. Однако наши сварщики из ТРО готовы выезжать на линию фронта и это делать, но риски очень большие еще из-за того, что у оккупантов есть возможность повредить ее снова", - сказал председатель ОВА.

Отвечая на вопрос, когда можно надеяться на восстановление водоснабжения, Ким сказал: "Думаю, что вопрос будет решен полностью на 100 процентов, когда мы доделаем альтернативную точку водоснабжения, или отвоюем территорию, из которой мы делаем водозабор".

Ким сообщил, что обстрелы области не прекращаются и Николаевщина ежедневно получает новые убытки из-за разрушений. "Были обстрелы, воздушная тревога. Точно по ситуации не могу сказать, потому что это передняя линия – там ежедневно не считают убытки. Сегодня обстрелы были, но не такие тяжелые, как несколько дней назад", - сообщил председатель Николаевской ОВА.

На вопрос, когда ожидают наступление на Николаев, Ким ответил: "Наступление на Николаев не ожидается. Ожидается наступление на Херсон, мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, к плохому варианту, если мы проиграем на передней линии. Мы готовимся и наступать, и защищаться. Мы готовимся к самому плохому варианту всегда".

Также он рассказал о базировании вражеских группировок. "Группируются они посередине между Кривым Рогом и Николаевом за рекой Ингулец. Там их база, где они группируются, перегруппировываются. Я считаю, что они формируют резервы для того, чтобы реагировать после того, как будет понимание, что происходит на Донбассе", - отметил Ким.

Как сообщал УНИАН, из-за боевых действий вблизи Николаева повредили две ветки водопровода, который подавал воду в город.

Как рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич, в городе сейчас работают над двумя проектами преодоления нехватки воды после того, как оккупанты повредили водопровод. Первый предусматривает забор воды из канала и последующую ее очистку. Второй — сооружение подземных скважин.

Сенкевич отметил, что уже начали пробивать скважины для обеспечения коммунальных учреждений. Так, все больницы Николаева уже имеют питьевую воду. Потребности же жителей обеспечивают машины-водовозы, которыми также помогли другие города, в частности, Одесса и Кропивницкий.

Мэр добавил, что прогнозировать, когда починят водопровод — пока сложно, ведь поврежденный участок расположен в зоне боевых действий. По его прогнозам, вернуть город к предыдущему уровню водоснабжения можно будет через полтора-два месяца.