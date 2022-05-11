По словам Монастырского, опасная ситуация сохраняется по всей территории страны.

В Украине рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия, потому что опасная ситуация сохраняется по всей стране.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

По словам министра, правоохранительная система успешно прошла напряженные дни 8-9 мая.

"Могли быть провокации и козни диверсионных групп, поэтому все правоохранители работали в усиленном режиме. В то же время отмечу, что в усиленном режиме правоохранительная система работает с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Мы видели и рекомендовали введение комендантского часа на большинстве территории страны. Некоторые регионы самостоятельно устанавливали увеличенный комендантский час, в частности, те области, которые находятся вблизи территорий с активными боевыми действиями", - отметил Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что введение комендантского часа даже на территории Западной Украины, оправдало себя, и не надо им пренебрегать.

"Нам еще придется некоторое время жить с комендантским часом по всей стране. Это та возможность, которая создает правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасности, в частности, для предотвращения деятельности диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, люди продолжают активно передвигаться по стране, въезжают и выезжают по разным регионам. Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия. Опасность сохраняется по всей Украине", - акцентировал Монастырский.

Напомним, в Украине возвращают фиксацию превышения скорости на дорогах, соответственно восстанавливается система штрафных санкций за данные правонарушения.

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