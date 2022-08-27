Местные власти оценивают ситуацию в конкретном регионе и делают выводы, могут ли люди безопасно там проживать в течение нынешнего осенне-зимнего периода.

Именно местные власти оценивают ситуацию в конкретном регионе и делают выводы, могут ли люди безопасно там проживать в течение нынешнего осенне-зимнего периода, учитываются как риски обстрелов, так и состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщила пресс-служба министерства.

По ее словам, на сегодня опасными могут быть лишь отдельные части Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Именно из этих отдельных районов, возможно, будет организована обязательная эвакуация - такая же, как продолжается из Донецкой области, сообщила Верещук.

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"Речь идет не об областях, а только об отдельных их районах!", - отметила вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по информации Верещук, с начала августа из Донецкой области эвакуировали более 10 тыс. человек, среди которых треть составляют дети, более 1 тыс. – маломобильные граждане.

Сегодня, 27 августа, Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук опроверг информацию, распространенную в СМИ, о якобы подготовке Киева к обязательной эвакуации.

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