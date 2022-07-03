Чем больше будет предоставлено оружия, тем больше это будет развязывать руки нашим военным, поясняет Мусиенко.

Контрнаступательные действия украинской армии могут начаться в конце августа или в сентябре.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

На вопрос ведущей, совпадает ли мнение эксперта с прогнозом о начале контрнаступления ВСУ в августе, Мусиенко ответил, что частично да.

"Возможно, это будет в конце августа или в сентябре, возможно немного в другое время, но то, что это непременно произойдет – это так", - рассказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что надо понимать, что если будет продолжаться оказание важной помощи для нас, то будет накапливаться критический объем вооружения, который нужен для эффективных контрнаступательных действий. И чем больше его будет, тем больше это будет развязывать руки нашим военным.

Кроме этого, эксперт отметил эффективность предоставленных систем HIMARS, которые уже получили высокую оценку как от украинских сил самообороны, так и от американских и британских.

"Чем больше будет таких систем и ракет к ним, тем больше будет возможности уничтожать командные пункты противника, разрывать логистические цепочки обеспечения, и тем лучше удастся затормозить общие действия российской армии и создать предпосылки для перехода к контратакующим действиям, когда для этого появятся благоприятные условия", - добавил Мусиенко.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, вечером 30 июня спикер Оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров заявил, что украинские войска постепенно продвигаются в Херсонской области, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях.

В частности, в тот день подразделения Вооруженных силы освободили от оккупантов село Потемкино Бериславского района.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что "видимые результаты" контрнаступления украинских войск в Херсонском регионе должны быть с августа.