В Мелитополе украинские военные ночью более 30 раз ударили по российской военной базе.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе", - отметил он.
Мэр ожидает большой поток мелитопольцев на эвакуацию.
По его словам, также 2 июля благодаря силам сопротивления российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.
"Сейчас оккупанты пытаются сделать провокации о том, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура. Этого не было! ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города", - подчеркнул Федоров.
Ранее СМИ писали, что в оккупированном Мелитополе минувшей ночью был нанесен мощный удар по территории местного аэродрома, где базируются вражеские войска.
В Генштабе эту информацию пока официально не комментировали.