Министр обороны Нидерландов подчеркнул, что это разрешение распространяется и на истребители F-16.

Нидерланды одобрили применение переданного Украине вооружения для ударов по целям, расположенным на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал в интервью изданию FAZ министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Украине разрешается применять наше оружие на российской территории в оборонительных целях в соответствии с международным правом", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что это разрешение распространяется и на истребители F-16. Брекелманс также призвал другие страны Запада последовать этому примеру.

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"Если Украина, которая имеет право на самооборону, подвергается нападению из приграничных районов или с российских аэродромов, то может атаковать военные цели. То же самое касается и ракет противника – они могут быть перехвачены нашим оружием над Россией. Разрешение также распространяется и на истребители F-16", – добавил министр обороны Нидерландов.

Помощь Украине от Нидерландов: это стоит знать

Во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил, что Амстердам передает Киеву оборудование для технического обслуживания и ракеты класса "воздух-воздух" к многоцелевым истребителям F-16. Никаких деталей о количестве и типах оборудования, как и относительно сроков поставок, министр не раскрыл.

Ранее командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Амстердам не ограничивает использование переданных Киеву истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве Российской Федерации. Он отметил, что страна не вводила никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны.

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