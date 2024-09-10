Госсекретарь США сделал это заявление после того, как стало известно, что Иран предоставил Москве новое оружие для использования в войне против Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден "не исключает" предоставления Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News.

Так, Блинкена спросили, что может президент США рассмотреть возможность такого шага. На это госсекретарь сказал, что США убедились, что Украина имеет "все необходимое и в нужное время для эффективного отражения российской агрессии" с момента начала вторжения Москвы в феврале 2022 года.

При этом он добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, такие как то, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

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"Все это должно быть учтено при принятии этих решений. Но я могу сказать вам, что мы адаптировались и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы будем продолжать – так что не исключаю этого на данном этапе. Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", – подчеркнул Блинкен.

Ранее Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что десятки российских военнослужащих прошли подготовку по использованию иранских баллистических ракет ближнего радиуса действия Fath-360, которые Иран поставил Москве.

"Россия имеет целый ряд собственных баллистических ракетных систем, но поставки иранских ракет позволяет России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей, которые находятся дальше от линии фронта", – добавил чиновник.

Издание отметило, что в сентябре прошлого года США поставили небольшое количество ATACMS в Украину. Эти ракеты имеют дальность полета около 180 миль (около 300 км).

Удары западным оружием по России

Нидерланды одобрили применение переданного Украине вооружения для ударов по целям, расположенным на территории Российской Федерации. Это разрешение касается и истребителей F-16, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Чиновник также призвал другие западные страны последовать этому примеру.

В свою очередь, начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что западные страны должны "развязать руки" Украине и позволить ВСУ использовать дальнобойные ракеты против целей на территории России. Он подчеркнул, что в противном случае у Украины не будет шансов эффективно защитить себя.

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