ЗРК NASAMS уже в ближайшее время усилит противовоздушную оборону Украины.

Украина получит от США в следующем транше военной помощи, в размере 820 млн долларов, две системы противовоздушной обороны NASAMS. Учитывая, что это лишь первый транш, вполне вероятно, что за этой партией ЗРК в Вооруженные Силы Украины будут поставляться и другие.

В то же время, одним из главных вопросов остается возможность NASAMS уничтожать не только самолеты и вертолеты противника, но и ракеты, такие, как "Искандер", "Калибр", Х-22, Х-59 и "Оникс", которые РФ использует для ударов по Украине, в первую очередь - в целях террора гражданского населения.

Для начала напомним, что NASAMS – это не специализированный противоракетный комплекс, а именно средство противовоздушной обороны. То есть его возможности уничтожения именно ракет – ограничены. Более того, они зависят от версии используемых им ракет.

При использовании ракет AIM-120С AMRAAM дальность уничтожения целей составляет по разным источникам 15-30 км и 10-15 км по высоте. Наиболее вероятны данные относительно возможностей ракеты AIM-120С-5 уничтожать цели на дальности до 25 км, а в версии С-8 до 30+ км, в то же время вопрос высотности уничтожения целей остается дискуссионным. В версии AMRAAM ER, соответственно, до 40 км и около 20 км.

Важным фактором для перехвата ракетных целей является скорость полета ракеты-перехватчика. Для AIM-120 она составляет около 4 Маха (около 4900 км/ч), но публичных данных по максимальной скорости при пуске с земли – нет.

NASAMS против крылатых ракет

Ракета "Калибр", как и любая другая крылатая ракета, в том числе и воздушного базирования Х-59МК, Х-555 или Х-101, имеет дозвуковую скорость полета. Поэтому возможности самой ракеты NASAMS, в любой версии, хватит для их уничтожения. И в этом случае на первое место выходит дальность обнаружения целей.

Но для радара MPQ-64 Sentinel, используемого в ЗРК NASAMS, декларируется обнаружение малоразмерных и низковысотных целей, к которым относятся крылатые ракеты. Более того, в 2020 году в США провели испытания NASAMS по перехвату крылатых ракет, они доказали такую ​​возможность на практике.

Таким образом, NASAMS имеет все шансы уничтожать крылатые ракеты РФ, тем более, что одной из особенностей этого комплекса является многоканальность - способность обстреливать большое количество целей одновременно. В частности, производитель декларирует, что каждая ракета имеет индивидуальную наводку и один дивизион, в составе которого 12 пусковых, одновременно может обстреливать до 72 целей.

NASAMS против "Оникса" и Х-22

Противокорабельные ракеты "Оникс", которыми РФ обстреливает причерноморские города, такие как Очаков и Одесса, имеют уже сверхзвуковую скорость даже при полете над землей, по заявленным характеристикам - 2 Маха (2448 км/ч). В этом случае ЗРК NASAMS, скорее всего, могут их обстреливать только на встречных курсах, когда ракеты летят в сторону ЗРК.

Если брать дальность уничтожения целей NASAMS в 25-30 км, то в зоне действия ЗРК эти ракеты будут находить менее 30-45 секунд. Технически этого хватает для реакции комплекса – выявления и идентификации цели, а также принятия оператором решения на пуск. К тому же сроки реакции комплекса могут быть уменьшены путем обнаружения ракет на большем расстоянии, когда оператор NASAMS заранее получает данные по цели и готов к пуску на момент ее появления в зоне поражения. Но в любом случае уничтожение таких ракет как "Оникс" значительно сложнее чем дозвуковых крылатых ракет.

В случае с Х-22 ситуация еще сложнее из-за того, что эта ракета большую часть полета совершает на высоте 22,5 км и на скорости до 4,7 Маха. То есть на маршевом участке ее сбить с NASAMS невозможно. Но Х-22 при атаке начинает снижение примерно на расстоянии 60 км и пикирует с углом 30 градусов. В момент атаки ее скорость составляет до 2-2,4 Маха. То есть, как в случае с "Ониксом", есть возможность ее уничтожения на встречных курсах. В то же время, даже собственный радар NASAMS заметит Х-22 задолго до того, как она попадет в зону поражения.

Таким образом, NASAMS может быть использован для перехвата Х-22 и "Оникс", но только на встречных курсах и с не максимальной гарантией. К тому же он должен находиться в непосредственной близости от объекта, который эти ракеты атакуют.

NASAMS против баллистических ракет

Возможности перехвата баллистических целей ЗРК NASAMS следует рассматривать скорее всего как минимальные. Дело в том, что этот комплекс не создавался под эти задачи. В частности, наклонный пуск ракет у NASAMS образует мертвую зону над пусковой, а баллистические ракеты падают на цель почти вертикально и со значительными скоростями. А ракета "Искандер" еще и сбрасывает ловушки и маневрирует для предотвращения перехвата.

Но даже поражение обломками не всегда приводит к уничтожению баллистической ракеты. Именно поэтому сейчас для этого используются противоракеты с боевой частью кинетического действия, когда противоракета просто врезается в цель и благодаря огромным встречным скоростям уничтожает баллистическую ракету.

Это, скорее всего, вообще не позволяет говорить о шансах NASAMS с ракетами AIM-120С уничтожать баллистические цели с высокой вероятностью. Что касается возможностей AMRAAM ER, то подобные тесты не проводились. Хотя большая дальность и высотность полета этой ракеты может дать несколько большие шансы, но и они не будут весомыми. К тому же, все зависит и от огромного количества дополнительных факторов, включая размещение пусковых и радаров.

Вас также могут заинтересовать: