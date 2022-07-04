Украина получит от США в следующем транше военной помощи, в размере 820 млн долларов, две системы противовоздушной обороны NASAMS. Учитывая, что это лишь первый транш, вполне вероятно, что за этой партией ЗРК в Вооруженные Силы Украины будут поставляться и другие.
В то же время, одним из главных вопросов остается возможность NASAMS уничтожать не только самолеты и вертолеты противника, но и ракеты, такие, как "Искандер", "Калибр", Х-22, Х-59 и "Оникс", которые РФ использует для ударов по Украине, в первую очередь - в целях террора гражданского населения.
Для начала напомним, что NASAMS – это не специализированный противоракетный комплекс, а именно средство противовоздушной обороны. То есть его возможности уничтожения именно ракет – ограничены. Более того, они зависят от версии используемых им ракет.
При использовании ракет AIM-120С AMRAAM дальность уничтожения целей составляет по разным источникам 15-30 км и 10-15 км по высоте. Наиболее вероятны данные относительно возможностей ракеты AIM-120С-5 уничтожать цели на дальности до 25 км, а в версии С-8 до 30+ км, в то же время вопрос высотности уничтожения целей остается дискуссионным. В версии AMRAAM ER, соответственно, до 40 км и около 20 км.
Важным фактором для перехвата ракетных целей является скорость полета ракеты-перехватчика. Для AIM-120 она составляет около 4 Маха (около 4900 км/ч), но публичных данных по максимальной скорости при пуске с земли – нет.
NASAMS против крылатых ракет
Ракета "Калибр", как и любая другая крылатая ракета, в том числе и воздушного базирования Х-59МК, Х-555 или Х-101, имеет дозвуковую скорость полета. Поэтому возможности самой ракеты NASAMS, в любой версии, хватит для их уничтожения. И в этом случае на первое место выходит дальность обнаружения целей.
Но для радара MPQ-64 Sentinel, используемого в ЗРК NASAMS, декларируется обнаружение малоразмерных и низковысотных целей, к которым относятся крылатые ракеты. Более того, в 2020 году в США провели испытания NASAMS по перехвату крылатых ракет, они доказали такую возможность на практике.
Таким образом, NASAMS имеет все шансы уничтожать крылатые ракеты РФ, тем более, что одной из особенностей этого комплекса является многоканальность - способность обстреливать большое количество целей одновременно. В частности, производитель декларирует, что каждая ракета имеет индивидуальную наводку и один дивизион, в составе которого 12 пусковых, одновременно может обстреливать до 72 целей.
NASAMS против "Оникса" и Х-22
Противокорабельные ракеты "Оникс", которыми РФ обстреливает причерноморские города, такие как Очаков и Одесса, имеют уже сверхзвуковую скорость даже при полете над землей, по заявленным характеристикам - 2 Маха (2448 км/ч). В этом случае ЗРК NASAMS, скорее всего, могут их обстреливать только на встречных курсах, когда ракеты летят в сторону ЗРК.
Если брать дальность уничтожения целей NASAMS в 25-30 км, то в зоне действия ЗРК эти ракеты будут находить менее 30-45 секунд. Технически этого хватает для реакции комплекса – выявления и идентификации цели, а также принятия оператором решения на пуск. К тому же сроки реакции комплекса могут быть уменьшены путем обнаружения ракет на большем расстоянии, когда оператор NASAMS заранее получает данные по цели и готов к пуску на момент ее появления в зоне поражения. Но в любом случае уничтожение таких ракет как "Оникс" значительно сложнее чем дозвуковых крылатых ракет.
В случае с Х-22 ситуация еще сложнее из-за того, что эта ракета большую часть полета совершает на высоте 22,5 км и на скорости до 4,7 Маха. То есть на маршевом участке ее сбить с NASAMS невозможно. Но Х-22 при атаке начинает снижение примерно на расстоянии 60 км и пикирует с углом 30 градусов. В момент атаки ее скорость составляет до 2-2,4 Маха. То есть, как в случае с "Ониксом", есть возможность ее уничтожения на встречных курсах. В то же время, даже собственный радар NASAMS заметит Х-22 задолго до того, как она попадет в зону поражения.
Таким образом, NASAMS может быть использован для перехвата Х-22 и "Оникс", но только на встречных курсах и с не максимальной гарантией. К тому же он должен находиться в непосредственной близости от объекта, который эти ракеты атакуют.
NASAMS против баллистических ракет
Возможности перехвата баллистических целей ЗРК NASAMS следует рассматривать скорее всего как минимальные. Дело в том, что этот комплекс не создавался под эти задачи. В частности, наклонный пуск ракет у NASAMS образует мертвую зону над пусковой, а баллистические ракеты падают на цель почти вертикально и со значительными скоростями. А ракета "Искандер" еще и сбрасывает ловушки и маневрирует для предотвращения перехвата.
Но даже поражение обломками не всегда приводит к уничтожению баллистической ракеты. Именно поэтому сейчас для этого используются противоракеты с боевой частью кинетического действия, когда противоракета просто врезается в цель и благодаря огромным встречным скоростям уничтожает баллистическую ракету.
Это, скорее всего, вообще не позволяет говорить о шансах NASAMS с ракетами AIM-120С уничтожать баллистические цели с высокой вероятностью. Что касается возможностей AMRAAM ER, то подобные тесты не проводились. Хотя большая дальность и высотность полета этой ракеты может дать несколько большие шансы, но и они не будут весомыми. К тому же, все зависит и от огромного количества дополнительных факторов, включая размещение пусковых и радаров.
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