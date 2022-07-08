Из-за этого жители города уже неделю не могут похоронить своих родственников.

Морг в Мелитополе заполнен телами российских оккупантов, которые начали свозить после удара ВСУ по аэродрому. Украинские судмедэксперты отказались сотрудничать с врагом. Однако захват учреждения привел к тому, что жители города уже неделю не могут похоронить своих близких.

Соответствующей информацией поделился местный новостной портал "РИА Мелитополь" со ссылкой на слова родственников одной из погибших.

Трупы в морге по проспекту Богдана Хмельницкого лежат даже в коридоре. Тела начали свозить сюда после удара украинских защитников по военной базе оккупантов на аэродроме в Мелитополе.

Украинские судмедэксперты отказались сотрудничать с врагом, однако медицинское учреждение осталось захваченным российскими войсками. Из-за этого у жителей города начались проблемы с захоронением родных. Выписать справку о судебно-медицинской экспертизе теперь некому, а без нее организация похорон может привести к проблемам.

Граждане рассказали, что похоронить человека можно, однако потом придется делать эксгумацию тела. Это необходимо, чтобы подтвердить факт ненасильственной смерти. Оккупанты уже порекомендовали выписывать справки семейным врачам вместо судмедэкспертов, так как морг освободится нескоро.

Напомним, 3 июня ВСУ уничтожили военною базу на аэродроме в Мелитополе. По словам мэра города Ивана Федорова, после бомбардировки оккупанты готовили провокации и хотели обвинить украинских защитников в обстреле мирных жителей. При этом каждый из около тридцати ударов был нанесен по российской технике и сооружениям.

Позже мэр раскрыл приблизительные потери рашистов в ходе операции ВСУ. Около 200 солдат погибли, а еще 300 получили ранения. После уничтожения базы оккупанты перестали чувствовать себя уверенно в Мелитополе и начали размещать технику среди жилых кварталов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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