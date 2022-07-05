В результате атаки ВСУ в Мелитополе были ранены более 300 противников, отметил глава города.

В захваченном российскими оккупантами Мелитополе в результате уничтожения Вооруженными силами военной базы противника были ликвидированы более 200 врагов.

В результате атаки ВСУ на вражескую военную базу ранения получили более 300 оккупантов, рассказал мэр Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, во время уничтожения базы противника были ликвидированы казармы с оккупантами, склады горюче-смазочных материалов, склады с боеприпасами, а также много смежных зданий.

"...О предыдущих потерях можно сказать, что более 200 рашистов было полностью уничтожено, это есть не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Более 300 рашистов были ранены...", - отметил мэр города.

Ранее стало известно, что в Мелитополе было четыре военных базы противника.

Напомним, 3 июля Иван Федоров сообщил, что Мелитопольского аэродрома как военной базы противника уже нет - ее уничтожили украинские военные.

5 числа СМИ писали, что после того, как ВСУ ликвидировали базу оккупантов, противники перебрались в жилые кварталы.

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