В оккупированном Мелитополе после того, как ВСУ разгромили базу россиян на аэродроме, они перебрались в жилые кварталы.
Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.
По информации издания, после ночных прилетов на выходных на военную базу на аэродроме, оккупанты перестали чувствовать себя настолько уверенно в Мелитополе. Собрав поврежденную технику и личный состав, россияне начали обустраиваться в жилой застройке.
Как сообщают местные жители, чрезвычайно активное движение российских военных наблюдается в микрорайоне. Они обустроили базу за супермаркетом АТБ в районе остановки "Детсад".
"Чем это грозит местным жителям, мелитопольцы прекрасно понимают. Вести огонь из дворов многоэтажек – привычная тактика оккупантов", - отмечает издание.
Как сообщал УНИАН, 3 июля мэр города Иван Федоров заявил, что мелитопольского аэродрома как военной базы российских оккупантов уже не существует - ее уничтожили ВСУ.