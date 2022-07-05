Собрав поврежденную технику и личный состав, россияне начали обустраиваться в жилой застройке.

В оккупированном Мелитополе после того, как ВСУ разгромили базу россиян на аэродроме, они перебрались в жилые кварталы.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

По информации издания, после ночных прилетов на выходных на военную базу на аэродроме, оккупанты перестали чувствовать себя настолько уверенно в Мелитополе. Собрав поврежденную технику и личный состав, россияне начали обустраиваться в жилой застройке.

Как сообщают местные жители, чрезвычайно активное движение российских военных наблюдается в микрорайоне. Они обустроили базу за супермаркетом АТБ в районе остановки "Детсад".

"Чем это грозит местным жителям, мелитопольцы прекрасно понимают. Вести огонь из дворов многоэтажек – привычная тактика оккупантов", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 3 июля мэр города Иван Федоров заявил, что мелитопольского аэродрома как военной базы российских оккупантов уже не существует - ее уничтожили ВСУ.

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