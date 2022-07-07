По данным мэра, местные коллаборанты начали искать для себя пути отступления.

Удары ВСУ по мелитопольскому аэродрому, где находилась база российских оккупантов, вызвали панику у местных коллаборантов, некоторые из них уже планируют побег.

Об этом сказал в видеообращении мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В понедельник далеко не все коллаборанты вышли на работу и начали намечать для себя путь для бегства", - сказал Федоров.

По его словам,"подобных событий чем дальше, тем будет больше". Именно поэтому он выразил уверенность в скором освобождении временно оккупированного Мелитополя.

"Основная задача Вооруженных сил Украины, сил сопротивления и неравнодушных горожан, которые остались на оккупированных территориях - сделать так, чтобы у оккупантов и их пособников земля горела под ногами", - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, 3 июля мэр города Иван Федоров заявил, что мелитопольского аэродрома как военной базы российских оккупантов уже не существует - ее уничтожили ВСУ. Но после этого они перебрались в жилые кварталы города.

5 июля Федоров сообщил, что в результате уничтожения ВСУ военной базы на аэродроме, были ликвидированы более 200 врагов, ранения получили более 300 оккупантов.

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