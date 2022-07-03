В сети показали видео предполагаемого удара по базе российских оккупантов, расположенной на территории аэродрома Мелитополя (Запорожская область).
Кадры опубликовало местное издание "РИА Мелитополь".
Как сообщается, первые взрывы прогремели в три часа ночи. Местные жители рассказали, что сразу было 15 "прилетов". Около пяти утра прозвучала вторая серия взрывов - их было столько же.
Позже над городом заметили военные вертолеты (вероятно - российские).
Также сообщалось о пожаре на одной из местных заправок.
В Генштабе и командовании ВСУ официально удар по базе оккупантов пока не комментировали.
Ранее СМИ писали, что в оккупированном Мелитополе минувшей ночью был нанесен мощный удар по территории местного аэродрома, где базируются вражеские войска.