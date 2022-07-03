По данным местных СМИ, удар нанесен по территории мелитопольского аэродрома, где располагались российские войска.

В сети показали видео предполагаемого удара по базе российских оккупантов, расположенной на территории аэродрома Мелитополя (Запорожская область).

Кадры опубликовало местное издание "РИА Мелитополь".

Как сообщается, первые взрывы прогремели в три часа ночи. Местные жители рассказали, что сразу было 15 "прилетов". Около пяти утра прозвучала вторая серия взрывов - их было столько же.

Позже над городом заметили военные вертолеты (вероятно - российские).

Также сообщалось о пожаре на одной из местных заправок.

В Генштабе и командовании ВСУ официально удар по базе оккупантов пока не комментировали.

Ранее СМИ писали, что в оккупированном Мелитополе минувшей ночью был нанесен мощный удар по территории местного аэродрома, где базируются вражеские войска.

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