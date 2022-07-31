По словам пропагандистов, в результате удара пострадали пять человек.

В сети появилось видео момента взрыва в севастопольском штабе оккупантов.

На опубликованных кадрах запечатлен сам взрыв, сопровождавшийся большим столбом дыма.

Загадочные взрывы в оккупированном Севастополе

Накануне военного парада ко Дню российского ВМФ оккупанты обвинили Украину в атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе. При этом удар был нанесен с территории полуострова.

По словам пропагандистов, в результате удара пострадали пять человек.

Украина обвинения оккупантов опровергла. Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук назвал заявление РФ "откровенной провокацией". "Освобождение будет происходить не так и намного эффективнее, всему свое время", - написал он в соцсетях.

В Военно-морских силах ВСУ напомнили, что они целятся исключительно по военным объектам оккупантов.

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