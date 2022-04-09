Украинцы гораздо умнее россиян.

В России назначили нового командующего полномасштабной войной в Украине. Теперь ею руководит генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт работы в Сирии. Кремль проигрывает войну и пытается спасти ситуацию попыткой улучшить координацию между своими военными.

Об этом со ссылкой на западного чиновника сообщает BBC.

По информации издания, Россия реорганизовала командование войной в Украине. Теперь ею командует генерал, имеющий большой опыт работы в Сирии. Так Кремль пытается улучшить организацию своих войск, которыми командовали отдельно от района, откуда они прибыли.

Оккупанты плохо координируют между собой, так как ранее они никогда не имели опыта работы в подобных условиях. Поэтому страна-агрессор поручила генералу Александру Дворникову, командующему Южным военным округом РФ, провести "операцию по улучшению координации".

"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии", - указал чиновник.

По его мнению, в России хотят достичь успеха на войне в Украине к 9 мая. Сейчас западные официальные лица уже говорят о том, что видят отправку дополнительных сил в сторону Донбасса по частям. Россияне не делают паузу, что не позволяет ее войскам должным образом перегруппироваться

"Существует противоречие между военной логикой правильной подготовки сил для активизации российской операции на Донбассе, потенциального использования более подходящей тактики и извлечения некоторых уроков из катастрофических операций, в значительной степени до сих пор, и политическим императивом фактически действовать с операцией и двигаться быстро", — сказал чиновник.

Предполагается, что в России есть около 100 батальонных тактических групп, которые она может задействовать на войне. Однако даже при большем количестве военных Кремль проигрывает. Украинские военные куда умнее и внезапнее, они эффективно сдерживают оккупантов, даже если тех больше.

"Если Россия не сможет изменить свою тактику и гораздо эффективнее использовать все инструменты в своих интересах, если она не сможет этого сделать, то очень трудно увидеть, как ей удается достичь даже тех ограниченных целей, которые они поставили. И конечно, не в том темпе, на который, я думаю, они надеются", — указал чиновник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российский публицист предрек Путину конфликт с генералами из-за неудач в Украине.

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