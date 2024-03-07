Работник Назар раздает повестки уже год и говорит, почти каждый день с ним спорят люди.

Работник Черкасского территориального центра комплектования Назар Кононенко около года занимается тем, что раздает украинцам повестки.

Мужчина комментирует, что из-за напряжения в обществе работать крайне трудно - едва ли не каждый день ему встречаются один-два человека, пытающихся вывести на конфликт. Детали он рассказал журналистам "Суспільне". Последние прошлись с тремя уполномоченными давать повестки представителями ТЦК, чтобы наглядно увидеть, как происходит процесс.

"Раньше все были спокойны. В настоящее время у меня почти каждый день с одним-двумя людьми возникают вопросы. Начинают выводить на скандал", - пояснил Назар.

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По его мнению, общество должно понять, что сейчас один военный на фронте тянет работу троих. В стране реальность такая, что армия имеет потери.

"Нужно это понимать. Иногда он (военный - УНИАН) на позиции дольше, чем может себе позволить. Не спит, не доедает, потому что это война. Истощается", - акцентировал работник ТЦК.

Его коллега военный Илья добавил, что украинцы имеют свои права и обязанности, на которые, как нам и говорит Конституция, они могут полагаться.

Работники ТЦК рассказали о своем опыте раздачи повесток на улицах: они просто подходят к потенциальным военнообязанным, но часто случается так, что анонимные украинцы оказывается давними знакомыми.

"Есть и такие, кому мы уже выписывали повестку. Они начинают убегать или нестандартно себя вести, ускорять движение", - привел пример Илья.

В ТЦК объясняют, что у них есть четкий отбор в раздаче повесток: тех, кто не подходит по возрасту, уже через несколько минут отпускают. А те, у кого есть рабочие бронирования, должны иметь этот документ при себе, чтобы не возникало странных ситуаций.

Илья считает, что армия может ориентироваться на возможности каждого. Не обязательно быть на передовой, чтобы защищать. Есть места в тылу, работа на оборонку, акцентировал он.

Ребята на глазах журналистов выписали одну повестку местному жителю Антону, который в 2019-2020 годах уже проходил срочную службу. В военкомате мужчина в последний раз появлялся в апреле 2023 года.

Также внимание ТЦК привлек еще один украинец. Он показал им просроченную справку об отсрочке, выданную в связи с инвалидностью жены. К инциденту ребята отнеслись с пониманием.

"Вот указано, что она уже закончилась до 15.01. Мы вам выпишем повестку на прохождение военно-врачебной комиссии для уточнения военно-учетных данных", - таким образом урегулировал ситуацию Илья.

Уже не ходят по домам - в ТЦК прокомментировали раздачу повесток

Ранее представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин также раскрыл определенные детали относительно мест, где сейчас пытаются раздавать повестки. Он уточнил, что ходить по домам нет смысла, ведь часто украинцы не проживают по месту регистрации, а иногда преднамеренно путают работников ведомства, чтобы не получить "билет" в армию.

К каким хитростям прибегает нация, и как противодействует этому ТЦК - Истомин рассказал о разных жизненных случаях.

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