Чем старше человек, тем меньше физических нагрузок он может выдержать и меньше креативности будет иметь в бою, говорит Гаврилишин.

Молодежь в возрасте 18 – 35 лет, как правило, воюет наиболее эффективно. Такое мнение высказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин.

"У нас бригада буквально состоит из молодежи в возрасте 18 – 35 лет. И, как правило, такая молодежь наиболее эффективно воюет. Давайте не сравнивать 18-летнего парня в полном расцвете сил, который как раз и является прототипом пехоты, которая готова на полную вырывать из себя эффективность и уничтожать врага, и 55-летнего мужчину, от которого на поле боя будет гораздо меньше эффективности", – отметил он в интервью 24 каналу.

По словам Гаврилишина, победоносная история "Азова" обусловлена тем, что ее творила молодежь от 18 до 25 лет. Он добавил, что чем старше человек, тем меньше физических нагрузок он может выдержать и меньше креативности будет иметь в бою.

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"Конечно, опыт может быть в любой ситуации, однако конкретно эта молодежь создает историю и воюет не покладая рук. Поэтому на молодежи в "Азове" акцент был всегда и будет. И в боевых действиях эта молодежь будет всегда, потому что у нее больше всего задора в глазах, она наиболее мотивирована и готова уничтожать врагов нашего государства уже сегодня", - добавил он.

Поэтому, по словам "азовца", приобщение к бригаде людей в возрасте 18 - 25 лет всегда было в тенденции.

"И мы всегда будем принимать такую молодежь, будем ее поддерживать и учить", – подчеркнул "Милан".

Он также отметил, что во время курса базовой подготовки инструкторы работают так, чтобы рекруты доходили до своего пика – "до такого морального потрясения, до тех возможностей, о которых он даже и не думал". Когда новобранец сможет преодолеть этот моральный аспект, он становится сильнее.

"Конечно, есть такие добровольцы, которые его не преодолевают, поэтому они в основном ударяют в колокол. Однако они все равно в дальнейшем попадают в подразделения и работают с другими бойцами, которые их вдохновляют", – сказал Гаврилишин.

Военный поделился своим примером, когда впервые попал в зону боевых действий. Это было еще в 2014 году.

"Тогда началась боевая операция, а я вижу, как мои ребята начинают смеяться, что-то выкрикивать. Я не понимал, что происходит, но потом увидел, что такая реакция гораздо лучше, чем разведение паники. То есть морально сильные бойцы будут распространять этот свой положительный моральный аспект на тех, у кого он слабее", – констатировал Юрий Гаврилишин.

Что военные говорят о мобилизации в Украине

Военнослужащий Игорь Луценко говорит, что сейчас в Украине хаотичное бронирование от мобилизации и сама мобилизация. По его мнению, пересматривать принципы бронирования для того, чтобы высвободить большее количество мужчин под мобилизацию – это не выход, нужна надлежащая организация ВПК, чтобы он мог адекватно обслуживать потребности армии.

Что касается снижения мобилизационного возраста, то Луценко считает, что Украине нужно качественно перестраивать армию под современную войну, а не снижать мобилизационный возраст.

В то же время глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко говорит, что вопрос о том, необходимо ли снизить мобилизационный возраст до 21 года в Украине, зависит от фазы ведения боевых действий.

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