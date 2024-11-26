Вениславский также отметил, что, учитывая сложную ситуацию на фронте, обещать, что в ближайшее время будет разработан механизм увольнения с военной службы, неуместно.

В Верховную Раду недавно был подан законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу мобилизационного возраста в Украине с 60 лет до 55. В то же время, как отмечает член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат Федор Вениславский в интервью "Украинскому радио", в ближайшее время говорить о его рассмотрении и принятии нет оснований.

Как отмечает депутат, на сегодня сложно говорить о каких-то законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан Украины, которые могут быть мобилизованы. Ведь Россия наоборот наращивает свои мобилизационные потуги, увеличивая количество людей в армии.

"Поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрен даже в первом чтении. У меня нет оснований говорить, что он будет рассмотрен в ближайшее время", - заключает Вениславский.

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Комментируя вопрос о возможности ротаций или даже демобилизации, Вениславский отметил, что, учитывая сложную ситуацию на фронте, обещать, что в ближайшее время будет разработан механизм увольнения с военной службы, неуместно.

Зато, отметил он, сейчас важно обеспечить механизмы ротации, и именно над этим работает военное руководство.

"Важно, чтобы боевые бригады, которые участвуют в боевых действиях в течение 2-4 месяцев, имели возможность отойти на переформатирование и отдых на 2-3-4 месяца. Это повысило бы эффективность в целом использования боевых подразделений в отстаивании территориальной целостности. Кроме того, это существенно решило бы вопрос отдыха и увольнения с военной службы", - говорит Вениславский.

В то же время он отметил, что, учитывая сложную ситуацию на фронте, эти вопросы не всегда удается вовремя решать.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий говорил, что проблема с нехваткой людей на фронте заключается не в действиях ТЦК, а в недоверии людей к армии. По его словам, в первую очередь человек боится неизвестности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменят систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста. По его словам, о снижении мобилизационного возраста в Украине речь пока не идет, речь о предоставлении возможности защищать государство тем, кто его не достиг, но имеет такое желание.

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