Чуть меньше трети считают уровень мобилизации оптимальным.

Более трети опрошенных украинских граждан - 36% - считают уровень мобилизации в Украине недостаточным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года. Социологи поинтересовались у украинцев, как они оценивают нынешний уровень мобилизации в Украине.

Так, 36% опрошенных респондентов ответили, что считают этот уровень недостаточным, 30% - оптимальным, 19% - слишком высоким, и 15% - затруднились ответить. В то же время, в зависимости от возраста граждан, результаты опроса имеют значимые различия.

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В частности, среди граждан, которые имеют более 60 лет, 51% опрошенных считают уровень мобилизации недостаточным, 21% - оптимальным и 10% - слишком высоким. А среди граждан, представляющих возрастную группу 18-29 лет, лишь 20% опрошенных считают уровень мобилизации недостаточным, 45% - оптимальным и 29% - слишком высоким.

Из числа граждан, которым исполнилось 30-39 лет, 27% считают уровень мобилизации недостаточным, 36% - оптимальным, 27% - слишком высоким. Вместе с тем, у граждан, которые оценили уровень мобилизации как "слишком высокий" и как "недостаточный", спросили, верят ли они, что Украина победит в войне.

Так, из тех, кто оценивает уровень мобилизации слишком высоким, 48% считают, что Украина однозначно победит в войне и 36% - что скорее победит. Только 8%, что скорее нет. И 3% - что однозначно нет.

А среди тех, кто указал, что уровень мобилизации недостаточен, 63% считают, что Украина однозначно победит, 29% - что скорее победит, 5% - что скорее нет, и 1% - однозначно нет. Кроме того, у этих двух категорий граждан поинтересовались, какими будут границы Украины в результате окончания войны.

Среди тех, кто оценивает уровень мобилизации слишком высоким, 36% считают, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году, 21% - Украина потеряет некоторые новые территории, 17% - Украина вернет территории, которые были подконтрольны до начала войны (до 24 февраля 2022 года), 9% - Украина вернет Донбасс, но не Крым, 8% - Украина вернет Крым, но без отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

А среди тех, кто указал, что уровень мобилизации недостаточен, 50% считают, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году, 16% - Украина вернет территории, которые были подконтрольны до начала войны (до 24 февраля 2022 года), 15% - Украина потеряет некоторые новые территории, 7% - Украина вернет Крым, но без отдельных районов Донбасса.

Также у этих двух групп спросили об основных причинах, почему люди не хотят мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Из числа украинцев, которые считают уровень мобилизации слишком высоким, 24% назвали страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности, 13% - из-за несправедливой мобилизации, 13% - нехватка техники, амуниции и оружия, 12% - недоверие к власти, 10% - коррупция в правительстве или в армии.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 17-21 февраля 2024 года. Метод опроса - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено n= 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Полученные данные опроса взвешены по региональным (область проживания и тип населенного пункта) и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±3,5 процентных пункта для полной выборки. Коэффициент достижимости респондентов - 14%.

Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете ВР и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет и обеспечении прав военнослужащих и полицейских на соцзащиту.

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