До 4 февраля 2025 года украинцы, у которых был этот статус, должны пройти ВВК.

В Украине отменяется статус "ограниченно годный" в отношении военных и военнообязанных. 4 апреля опубликован соответствующий закон № 3621-IX, подписанный президентом Владимиром Зеленским, сообщили в Министерстве обороны Украины. При этом в ведомстве дали разъяснения по поподу данных изменений.

"Отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматический переход к другому статусу - годный/негодный", - отметили в министерстве.

Сообщается, что закон вступает в силу через месяц после опубликования, то есть 4 мая 2024 года.

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Кроме того, в Минобороны добавили, что граждане, которые имеют статус "ограниченно годный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) в течение 9 месяцев после вступления в силу закона, то есть до 4 февраля 2025 года.

Также сказано, что после вступления закона в силу, правительство имеет три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.

"После повторного осмотра военные, признанные непригодными, будут уволены с военной службы, а пригодными - продолжат проходить военную службу", - отметили в Минобороны.

Сказано, что военнообязанные, которые признаны непригодными, исключаются из воинского учета, а признанные годными - могут проходить службу.

Отмена статуса "ограниченно годный" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 апреля закон по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". 21 марта 2024 года его приняла Верховная Рада Украины.

Кроме отмены статуса "ограниченно годный", данным законом предусмотрена возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в частности, за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

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