По словам Пивненко, полноценная ротация станет возможна, когда будет мобилизация.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что в НГУ есть нехватка людей, поскольку идет полномасштабная война.

"Не будет мобилизации – не будет ротации. Без нее люди истощаются. Ни одно подразделение не может два-три года воевать в обороне. Особенно если стоит на направлении, которое интересно противнику. Командиры просто морально устают. Их нужно менять. Я уж не говорю о бойцах. Поэтому главный вопрос: где взять людей", - сказал он в интервью LIGA.net.

По его словам, полноценная ротация станет возможна, когда будет мобилизация.

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"Сейчас мы это делаем за счет внутренних перемещений и рекрутинга. У нас очень неплохие истории по рекрутингу в бригадах наступления... Нацгвардия сегодня – один из самых больших работодателей, если говорить более гражданскими терминами. Люди должны нам доверять. Знать: если они приходят в бригаду Нацгвардии, там научат, учтут характер и заберут на направление работы, где человек принесет наибольшую пользу. Нет смысла просто гнать на линию фронта, чтобы перекрыть какое-то направление, отправлять туда всех. Так не работает", - сказал Пивненко.

Он считает, что рекрутинг способен заменить мобилизацию, но не сейчас.

"Это должно происходить параллельно. Система не может быстро перестроиться. Думаю, через несколько месяцев мы увидим увеличение количества людей, желающих приходить в армию. К сожалению, с информационными спецоперациями противник тоже работает постоянно. Этот негатив дает свой результат, люди просто боятся уходить в армию. Они думают, что уже завтра их без подготовки бросят куда-нибудь на сложное Авдеевское направление, и они там погибнут", - отметил командующий.

Он уверен, что страна должна перейти на военные рельсы, и это уже происходит.

"Нужно все полностью менять. Во всей системе. Каждый должен понимать, что от него зависит, сохранится эта страна или нет. У каждого должно быть направление, где оно сможет помочь военным и обороне. Война будет продолжаться. Тем или иным способом. Пока мы не отобьем у россиян желание лезть на нашу территорию, ничего не кончится. Чтобы отбиваться от них нужны силы. Требуется подготовка. Нужно, чтобы люди понимали: в мобилизации ничего страшного нет – тебя научат, посмотрят на твои навыки и дадут тебе направление работы", - добавил Пивненко.

Мобилизация в Украине - детали

Во вторник, 16 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации​​​. Законопроект №10449 Верховная Рада Украины приняла в целом 11 апреля.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал новый закон о мобилизации в Украине. По его словам, "это лучший вариант, на который мы могли надеяться".

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