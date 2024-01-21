Солдаты старшего возраста не могут сражаться на том же уровне, что и молодые мужчины.

Большинство украинских солдат, которые сдерживают российскую армию вторжения, составляют мужчины среднего возраста. Их слабые физические возможности затрудняют военное планирование, говорится в публикации The Times.

"Средний возраст солдата в моем батальоне - 45 лет. В таком возрасте трудно выполнять задачи. Некоторым даже боеприпасы и бронежилеты нести на передовые позиции трудно. Люди заканчиваются, а качество подкрепления с каждым разом становится все ниже", — рассказал изданию командир 32-й бригады, которая сражается под Купянском, Дмитрий Берлим.

Издание отмечает, что это уникальная ситуация, если сравнивать с большими войнами прошлого века, когда большинство солдат составляли мужчины лет двадцати или даже моложе.

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Одной из причин этого The Times называет большую волну добровольцев, которые пошли в армию в первые недели полномасштабного вторжения. Подавляющее большинство из них были мужчинами в возрасте 40+. Многие ожидали, что их бригады скоро будут усилены молодыми новобранцами. К тому же тогда мало кто верил, что война продлится так долго.

"Я на грани срыва. Я ушел в первый день войны, но больше не могу. Но когда к нам на фронте присоединяются молодые мужчины, они часто не могут с этим справиться. Нас бьют ракетами, беспилотниками и белым фосфором. Они теряют рассудок. Они не готовы к этому", - рассказал 50-летний солдат, чье имя не называется.

Впрочем, как пишет The Times, не все солдаты старшего возраста были добровольцами. Многие были мобилизованы, и критики говорят, что на фронт попало непропорционально большое количество пожилых мужчин из сельской местности, которым не хватило денег, чтобы откупиться от мобилизации.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр "Бот" считает, что проблема мобилизации в Украине заключается в отсутствии диалога между ТЦК и обществом. На самом деле, по словам военного, многие боятся идти воевать, потому что ничего не умеют и верят в миф, что в армии ничего нет и там ничему не учат.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский объясняет потребность в дальнейшей мобилизации тем, что должна быть справедливость. Он подчеркнул, что люди, которые с первого дня на войне против РФ, должны получить возможность отдыха.

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