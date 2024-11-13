Там убеждены, что из их сотрудников ни одной бригады создать невозможно.

Из работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "ни одной бригады создать невозможно".

Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин на брифинге. У него спросили, как он относится к предложению временной следственной комиссии Верховной Рады по проблемам военных - расформировать ТЦК и отправить военкомов на фронт.

"Из работников ТЦК ни одной бригады создать невозможно", - подчеркнул он и пояснил, что работники ТЦК и СП - гражданские лица.

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"Из них можно создать только какие-то строительные бригады условно говоря", - отметил майор.

При этом он уточнил, что в ТЦК работают как обычные работники, так и военнослужащие.

"Из работников непосредственно ни одной бригады создано не может быть. Что касается военнослужащих, то никаких распоряжений на расформирование не поступало", - прокомментировал он.

Истомин отметил, что в настоящее время в Украине кроме "классической мобилизации", осуществляемой через ТЦК и СП, действуют также рекрутинговые онлайн-платформы и работают Центры рекрутинга украинской армии. Поэтому желающие могут выбрать вакансии и присоединиться к ВСУ, подытожил он.

Мобилизация в Украине

Сегодня стало известно, что военнообязанные, которые мобилизовались с 1 ноября, будут проходить 45-дневную военную подготовку в учебных центрах. Ранее такая подготовка длилась 30 дней.

Также сегодня министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что в Украине в следующем году мобилизация будет продолжена.

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