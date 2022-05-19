Участников войны в Украине запрещено хоронить на общих кладбищах.

В городах временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей появляются новые кладбища..

Как сообщает Восточная правозащитная группа, на новых кладбищах хоронят погибших "мобилизованных" местных жителей.

"В Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и близ Енакиево выделили земельные участки для захоронения лиц, которые были убиты во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Тела убитых жителей ОРДЛО, которые были принудительно мобилизованы, запрещено хоронить на общих кладбищах", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, такие запреты оккупанты внедрили чтобы не создавать ажиотаж среди местного населения.

Как писал УНИАН, за огромные потери оккупантов РФ не имеет живой силы для пополнения своих войск в Украине. Поэтому хотят привлечь даже женщин.

Также оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов с временно оккупированных территорий Донецкой области.

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