Согласно новым законам РФ, с преступников снимают обвинения, если они запишутся в добровольцы.

Россия перебрасывает в Украину огромное количество солдат, а в самом начале полномасштабного вторжения потеряла много опытных военнослужащих. Чтобы компенсировать это, на фронт отправили десятки тысяч заключенных, а теперь Кремль еще сильнее расширил набор людей в свою армию, сообщили в The New York Times.

Отмечается, что в российскую армию стали активнее набирать бывших заключенных. В издании поделились, что согласно новым законам, с таких людей снимают обвинения, если они запишутся в добровольцы.

Помимо этого журналисты выяснили, что РФ вербует много людей с огромными долгами и нелегальных иммигрантов. Есть даже коррумпированные чиновники, чьи "грехи" прощают в случае записи в добровольцы.

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В издании рассказали, как несколько дней назад в Санкт-Петербурге двое мужчин были арестованы по обвинению в контрабанде около 200 килограммов кокаина из Перу на сумму около 30 миллионов долларов в крыше контейнера, наполненного более чем 5000 ящиков манго. С них сняли обвинения после того, как оба подписали контракты на службу в качестве стрелков в штурмовой роте.

"Они могут убить человека, ограбить банк или совершить любое другое преступление, а затем отправиться на фронт", - объяснил журналистам российский военный аналитик Руслан Левиев.

Он подчеркнул, что Россия отчаянно нуждается в большом количестве людей для пополнения своих сил. По его словам, сейчас на фронте у РФ огромное количество потерь.

В издании отметили, что Кремль все еще пытается избежать всеобщей мобилизации, чтобы не допустить возможные беспорядки в стране. Журналисты считают, что РФ пытается отодвинуть украинские границы в преддверии ожидаемого шага новоизбранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что завершит войну.

Журналисты уточнили, что новый закон в РФ, который вступил в силу 1 декабря, прощает долги до 10 миллионов рублей (почти 100 000 долларов) и снимает обвинения с людей, которые записались в добровольцы в армию.

Глава неправительственной организации "Россия за решеткой" Ольга Романова рассказала журналистам, что такое решение разрывает связь между преступлением и наказанием. Она считает, что это может иметь тяжелые долгосрочные последствия для уровня преступности в стране.

Война в Украине - другие новости

Ранее в Бучанском городском совете сообщили, что удалось установить личность оккупанта, причастного к убийству жительницы Бучи Ирины Филькиной - женщины с "красным маникюром", фото с которой облетело весь мир. Им оказался российский командир Артем Тареев.

Кроме того, военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов поставлять в армию РФ больше "пушечного мяса", но пока северокорейцы не оправдывают эффективности на фронте. Он соглашается с утверждением, что Россия привлекла войска Северной Кореи из-за безысходности российского диктатора Владимира Путина.

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