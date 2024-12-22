Россия готовится к возможным конфликтам с западными странами.

Российские власти расширяют программу популяризации службы в армии среди молодежи в РФ и на оккупированной территории Украины для новых военных действий.

Как отмечают аналитики ISW, правитель страны-агрессора Владимир Путин продолжает расширять сеть программ так называемого военно-патриотического воспитания молодежи накануне объявленного Кремлем "Года защитника Отечества" в 2025 году.

Как отмечается, Путин утвердил список из четырех поручений для российского правительства:

Видео дня

создание и развитие сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации службы в армии среди молодежи;

расширение кремлевской программы "Дороги победы";

создание онлайн-платформы для организации программ так называемого военно-патриотического воспитания для молодежи;

перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.

"Кремлевская программа "Дорогами Победы" направлена на "воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи" и предлагает бесплатные экскурсии по российским культурным и историческим местам "боевой славы" для российских детей и молодежи", - поясняют эксперты.

Они напомнили, что ранее Кремль использовал военно-спортивные тренировочные лагеря "Авангард" для милитаризации и индоктринации украинской молодежи культурными и историческими нарративами РФ. По мнению аналитиков ISW, Москва расширяет сеть этих и подобных лагерей по всей стране в рамках долгосрочных усилий по формированию вооруженных сил.

Также агрессор готовится расширить и повысить статус других молодежных так называемых военно-патриотических организаций, таких как "Юнармия" и "Движение первых", с целью милитаризации российской молодежи. Для этой же цели используется программа "Время героев", в рамках которой назначают ветеранов войны в Украине на государственные должности.

"Кремль, вероятно, намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества, поскольку продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты с западными странами", - убеждены в Институте изучения войны.

Война РФ с НАТО

Недавно новый генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Марк заявил, что страны-члены до сих пор не готовы к возможной войне через несколько лет.

Новый комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс также считает, что Европа недостаточно подготовлена к возможному нападению Российской Федерации, поэтому должна срочно перевооружаться.

На Западе растут опасения, что Украина проигрывает войну с Россией и что Владимир Путин может решить вторгнуться в Восточную Европу в ближайшие годы. Как пишет The Times, по мнению военачальников, Великобритания должна быть готова к конфликту в 2027 году.

Вас также могут заинтересовать новости: