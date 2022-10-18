Если Россия применит ядерное оружие страны, которые не входят в ядерный клуб, постараются получить на вооружение гораздо более простое в содержании и применении радиологическое оружие, в частности "грязную бомбу".
Об этом в интервью ERR заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
На вопрос, имеет ли Украина какие-то договоренности с партнерами о том, каким будет ответ на потенциальный ядерный удар РФ, Данилов сказал, что речь пойдет уже не только о союзниках или партнерах, а "обо всем цивилизованном мире".
"В то же время количество стран, которые имеют так называемую "грязную бомбу", увеличится в геометрической прогрессии", – отметил он.
По его убеждению, угроза применения ядерного оружия Россией должна иметь реакцию "не только наших партнеров, но и всего цивилизованного мира, в частности стран, которые хранят в этой войне нейтралитет".
"Они должны понять, чем это может закончиться, потому что если Путин начнет угрожать ядерным оружием, то и эти страны могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени", – спрогнозировал он.
Справка. "Грязную бомбу" могут применять только для загрязнения территории. Принцип действия отличается от ядерной бомбы, основанной на разрушительной энергии реакций разделения или сочетания реакций разделения и синтеза элементов. "Грязная бомба" состоит из контейнера с радиоактивным веществом и заряда взрывчатого вещества. Во время подрыва контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.
Ядерный шантаж РФ: применит ли Путин оружие массового поражения
Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз угрожал Украине и миру применением ядерного оружия.
В частности, в своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление: "Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".
Не прекращают "сыпать" угрозами и российские пропагандисты. Например, в одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.
Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что подобные выпады со стороны РФ - не более чем ядерный шантаж, направлен на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.