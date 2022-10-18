Он считает, что никакие показательные ядерные учения НАТО не действуют на РФ.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, как Запад реагирует на ядерные угрозы Кремля и раскрыл специфику применения этого вида оружия.

Ягун в эфире проекта FreeДом также сказал, какой будет реакция США, если Путин решится использовать ядерное оружие в Украине.

НАТО, начав ядерные учения, по словам Ягуна, показало, что оно готово к всевозможным сценариям. В то же время, он считает, что никакие показательные учения не действуют на РФ.

Генерал-майор запаса СБУ напомнил, что США заявили, что будут отслеживать все движения России в этом направлении.

"На данном этапе эти учения - плановые, показательные. Но на Россию это не окажет давления", - считает он.

Ягун отметил, что существуют механизмы отслеживания ядерных снарядов. Поэтому если начнется какое-то движение в сторону применения тактического ядерного оружия, об этом станет известно.

Генерала спросили, существуют ли какие-либо гарантии того, что если РФ нанесет ядерный удар по Украине, США или какая-то из стран НАТО ответит на это.

"Пока что это только слова. Единственный документ - это Будапештский меморандум, потому что именно в этом документе говорится о защите Украины от возможных ядерных угроз. Фактически, там РФ подписалась под тем, что страна, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, будет защищена от возможных ядерных угроз. Поэтому Россия и пытается доказать, что они не угрожают Украине ядерным оружием, они угрожают режиму, который "пытается захватить "истинно русские земли", - говорит Ягун.

Он добавил, именно поэтому захваченные территории Украины РФ поспешила прописать в своей Конституции, чтобы потом обвинять, что она "защищает свою землю".

Ядерный шантаж РФ: применит ли Путин оружие массового поражения

Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз угрожал Украине и миру применением ядерного оружия.

В частности, в своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление: "Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Не прекращают "сыпать" угрозами и российские пропагандисты. К примеру, в одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что подобные выпады со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.

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