Александр Бастрыкин заявил, что восемь подозреваемых из 12 под арестом.

В Российской Федерации нашли виновных во взрыве на Крымском мосту в 2022 году. Следователи СК РФ считают, что "теракт" организовали украинские спецслужбы.

"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", - заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, якобы установлены 12 человек, которые имеют отношение к взрыву, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, и восемь из них арестованы.

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"В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - подытожил Бастрыкин.

Взрыв на Крымском мосту - что известно

8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв,в результате которого произошло обрушение нескольких пролетов дорожного полотна и повредил железнодорожное полотно. В Москве сразу же обвинили во всем Украину.

На второй день после инцидента оккупанты озвучили "полную версию" взрыва. Якобы на мосту взорвался грузовик, который выехал с территории Болгарии, побывал в Грузии и Армении, после чего приехал в Россию.

22 января 2023 года главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что София никак не причастна к взрыву на Крымском мосту.

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