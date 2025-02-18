Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности. Также не исключают отправку своих войск Эстония и Швеция. Однако история с миротворцами может быть реальной только в случае, если будет выполнено несколько условий.

Во-первых, британские, французские или войска стран Балтии не могут быть просто отправлены на территорию Украины. Ведь россияне могут воспринять это как участие этих стран в войне на стороне Украины. Поэтому просто так никто действовать не станет - нужен будет какой-то мандат международной организации, которая уполномочит миротворцев поехать в Украину.

Да, это можно сделать, в частности под эгидой Европейского Союза, но весьма вероятно, что россияне откажутся - для них это уже неинтересная история. Так же может быть мандат ОБСЕ, но тоже - достаточно сомнительный. Третий вариант - миссия под эгидой ООН. У этой организации есть удачный опыт - проведено большое количество миротворческих миссий, в частности в Косово, Конго, во время Ирано-иракской войны и тому подобное. Но...

Видео дня

Для создания такой миссии и отправки миротворческого контингента в Украину нужно решение Совбеза ООН, постоянным членом которого является Россия. Кроме того, вероятно, что Россия захочет увидеть "миротворцев" и из своего лагеря. То есть, еще неизвестно, кто в результате будет преобладать: британцы и другие друзья Украины, или же друзья России - китайцы, белорусы, возможно, африканцы - любой, приемлемый для Кремля.

Таким образом, недостаточно, чтобы отдельные страны изъявили желание участвовать в миротворческой миссии в Украине. Без согласия россиян ничего не взлетит.

Во-вторых, большой вопрос: на какой срок должна быть задействована миротворческая миссия - на год или десять. Или речь может идти о деятельности миротворцев до достижения какого-то события в будущем, например, до проведения выборов в Украине (которые, опять же, могут быть как в этом году, так и через несколько лет).

Существует три классических алгоритма использования миротворцев. Речь об установлении мира, то есть, когда они появляются на линии разграничения и разбрасывают россиян в одну сторону, а нас - в другую сторону, чтобы все остановились. Это - нереально.

Вторая опция - поддержание мира. То есть, боевые действия прекращены и идет помощь, в частности, в проведении выборов, происходит гуманитарное разминирование и тому подобное. Такое - может быть.

И еще один вариант - наблюдение - это то, что много лет делала миссия ОБСЕ на Донбассе. Малоэффективная история - поехали, фотографии сделали на месте происшествия и быстро в отель вернулись. Нам такой вариант не подходит.

В-третьих, стоит понимать, кто будет финансировать пребывание миротворцев в Украине. Эта история достаточно недешевая. Речь идет о линии фронта в более чем тысячу километров. Я видел цифры о возможности привлечения до 7,5 тысяч миротворцев. Но такое количество - это ни о чем. Такого контингента хватит разве что на одну Херсонскую область. Если же принимать во внимание цифру в 200 тысяч потенциальных миротворцев, которую озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, то очень сомнительно, что кто-то отправит в Украину такое количество людей. Фактически, это население какого-то областного центра, которых надо контролировать, обеспечивать, кормить...

Все упирается в финансы. В информационном пространстве "гуляют" данные, что 40 тысяч миротворцев будут стоить 30 миллиардов долларов. Это невероятные средства. И по состоянию на сейчас довольно сомнительно, что будет много желающих проплатить это действо.

Но главный вопрос все же в том, нужна ли вообще России любая миротворческая миссия. Из тех заявлений, которые звучали ранее, можно сделать вывод, что россиянам она не нужна. Наконец, еще в 2016 году РФ блокировала идею о привлечении миротворцев на Донбассе. Как сейчас? Возможно, этот вопрос станет предметом торгов и миротворческий контингент станет реальностью. Но пока выглядит так, что миссия невозможна.