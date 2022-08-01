Война на истощение требует определенных ресурсов, экономических, финансовых, энергетических.

Условное перемирие с Россией, чтобы получить паузу для восстановления экономики и войск, возможно. Такие переговоры возможны и они могут завершиться подписанием какой-то бумаги, которая не будет международно-правовым актом.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Он подчеркнул, что украинским обществом будет воспринято лишь такое соглашение, которое зафиксирует возвращение оккупированных территорий.

"Хотя бы по состоянию на 23 февраля, но надо быть реалистами: в обозримой перспективе это сделать невозможно. Мы можем отвоевать территории, можем отвоевать достаточно много, но не все точно. И точно речь не идет пока о деоккупацию Крыма, на сегодня это нереалистично. Возможны ли вообще такие договоренности? Теоретически, да. Когда они могут появиться, что может и должно быть под них быть подоплекой? Если действительно какая-то из сторон перехватит инициативу. И здесь вопрос не только в военном деле", - рассказал нардеп.

По его словам, война на истощение требует определенных ресурсов, экономических, финансовых, энергетических.

"Никто, кроме президента доподлинно не знает, не просто сколько у нас уничтожено электростанций, нефтебаз, железных дорог, автодорог и др, а и как быстро мы сможем это восстановить. Не просто сколько у нас осталось горючего, а сколько мы сможем получить и по какой цене. Сколько у нас денег и какая у нас будет инфляция и сколько нам могут денег дать. И может быть ситуация, когда будут преобладать не столько военные вещи, а сугубо экономические, когда будет понятно, что нужно получить какую-то паузу, передышку, наверное, это будет тяжело воспринято, но с точки зрения главы государства логично – пойти на фиксацию того, что происходит в данный момент. Подчеркиваю – никаким образом, и я уверен, что президент Зеленский на такое никогда в жизни не пойдет – не давать согласие на клочок украинской земли. Но какое-то условное перемирие, чтобы получить паузу - оно возможно", - добавил Рахманин.

Однако возможен и другой вариант, если Украина накопит достаточно ресурсов, даже того ограниченного запаса вооружений, который получили от партнеров, будет достаточно для контрнаступления, россияне могут испугаться, что у них развалится фронт.

"А такое хоть и маловероятно, но возможно, – они тоже могут пойти на какие-то уступки нам и потребовать какого-то перемирия. То есть при условиях, если одна из сторон перехватит инициативу, и не будет достаточного ресурса, чтобы развивать этот успех – тогда передышка возможна, и она может завершиться подписанием некоего бумаги, который не будет международно-правовым актом, это будет политическая договоренность, политически обязывающим для сторон, которые не факт, что будут этих обязательств долго придерживаться", - подытожил нардеп.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас фактически не ведет мирные переговоры с Россией. По словам советника главы ОП, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, никаких оснований для возобновления переговоров с Российской Федерацией пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: