Таким образом Путин хочет помешать дальнейшей военной помощи Запада Украине.

В последнее время СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин снова начал сигнализировать о своей заинтересованности в прекращении войны. Однако аналитики американского Института изучения войны подчеркивают, что Путин серьезно не заинтересован в прекращении войны, и стремится к полной победе России, поэтому этими заявлениями российский диктатор преследует свои собственные цели.

"Время, когда Путин заявил о своей заинтересованности в прекращении огня, больше согласуется с постоянными усилиями России, направленными на то, чтобы задержать и помешать дальнейшей военной помощи Запада Украине, чем с серьезной заинтересованностью в окончании войны, кроме как полной победой России", - отмечают аналитики.

ISW ранее уже наблюдала подобные усилия Кремля, направленные на то, чтобы ввести в заблуждение западных политиков и заставить Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов, а также фактически перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения перед весенне-летним контрнаступлением.

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Аналитики отмечают, что Кремль, вероятно, использует скрытые каналы для достижения подобного эффекта на фоне дебатов на Западе о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине.

Путин заявил о готовности к перемирию

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних чиновников России и США сообщила, что Путин выражает заинтересованность в прекращении огня.

Журналисты NYT высказали несколько версий возможных мотивов Путина намекать на желание прекратить войну — в частности предстоящие президентские выборы в России в марте 2024 года, стремление "оставить открытыми свои варианты" по развязыванию войны и воспользоваться предполагаемым уменьшением поддержки Украины Западом, а также "отвлечение" из-за войны Израиля и ХАМАС.

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