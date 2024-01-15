Это приводит к еще более потерям в российской армии, поскольку психотропные вещества искажают ощущение реальности.

Российские военные все чаще отказываются гибнуть за непутевые цели Кремля и не хотят идти в "мясные" штурмы. Чтобы решить эту проблему командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования.

Как пишет Генштаб, личному составу 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Они приводят к эйфории и притупляют боль, однако одновременно с этим искажают ощущение реальности и ведут к гибели.

Отмечается, что солдаты, которые их употребляют, легче соглашаются на "мясные" штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

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Также в Генштабе сообщали, что за прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"Авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Волчанск Харьковской области; Белогоровка, Песчаное, Серебрянское лесничества Луганской области; Колодязи, Веселое, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в ведомстве.

ВСУ не остались в долгу - наши ракетные войска поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов противника.

Украинская авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 14 января, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновений.

Согласно прогнозу ISW, российские оккупанты, вероятно, готовят в ближайшие недели наступательные операции на востоке и юге Украины. Сейчас они ждут того времени, когда замерзнет земля.

Российские захватчики продолжают экспериментировать и адаптировать свои пакеты ударов ракет и БПЛА по Украине, пытаясь пробить нашу ПВО. Однако украинские защитники адаптировались к вражеской тактике, а санкции ухудшают качество ракет и не позволяют РФ успешно атаковать нашу страну.

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