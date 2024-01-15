Российские оккупанты атаковали позиции ВСУ на 7 направлениях линии фронта.

За прошедшие сутки, 14 января, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении враг усилил атаки. Было отбито 14 штурмов возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области. Еще 5 безуспешных атак захватчики совершили вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - добавили в ведомстве.

По данным Генштаба, на Марьинском направлении украинские защитники отразили 16 атак неподалеку Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении противник 10 раз атаковал возле Красного, западнее Вербового и Работиного, но успеха не имел.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - рассказали военные.

Война в Украине - последние новости

Полномасштабная война в Украине против россиян завершится победой украинцев, если западные государства решат предоставить Киеву все, что необходимо для одержания победы. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, экс-командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Филипп Бридлав.

Для эвакуации поврежденной российской техники под Крынками оккупанты выделили 17-й танковый полк. То, что целый танковый полк посвященный задачам эвакуации говорит об интенсивности российских потерь.

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