Украинские военные из группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили до 80 российских захватчиков.
Об этом сообщает ОТГ "Восток" на своей странице в Facebook.
"В течение суток, 14 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак, продолжаются бои", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потери врага составляют:
- личного состава - до 80,
- танков - 3,
- БТР - 2,
- артиллерия - 1,
- минометы - 4,
- АТТ - 3,
- БПЛА - 3.
Как сообщал УНИАН, по данным генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составляют около 27200 человек.
Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.
Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Оккупанты осуществляют огневое влияние вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск.