Также уничтожены три танка, два БТР, три беспилотника.

Украинские военные из группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили до 80 российских захватчиков.

Об этом сообщает ОТГ "Восток" на своей странице в Facebook.

"В течение суток, 14 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак, продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери врага составляют:

личного состава - до 80,

танков - 3,

БТР - 2,

артиллерия - 1,

минометы - 4,

АТТ - 3,

БПЛА - 3.

Как сообщал УНИАН, по данным генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составляют около 27200 человек.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Оккупанты осуществляют огневое влияние вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск.

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