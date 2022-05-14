С начала полномасштабной войны ликвидировано уже 27200 оккупантов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российских военных.

Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составляют:

личного состава - около 27200 (+300) человек ликвидировано;

танков - 1218 (+13) единиц;

боевых бронированных машин – 2934 (+34) единиц;

артиллерийских систем - 551 (+9) единиц;

РСЗО - 195 (+2) единиц;

средств ПВО - 88 (+0) единиц;

самолетов – 200 (+0) единиц, вертолетов – 163 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6);

крылатых ракет- 95 (+0);

кораблей/катеров - 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2059 (+17) единиц;

спецтехники - 42 (+1).

Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Ранее заместитель командира полка Азов Святослав Пономарь рассказал, что россияне привлекли к боям за Мариуполь около 14 тысяч военных. Также в боях за Мариуполь принимали участие боевики ЧВК Вагнера, другие наемники, спецподразделения, а также тактическая и стратегическая авиация.

С начала полномасштабного военного вторжения России украинские военные в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов.

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