Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российских военных.
Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 мая ориентировочно составляют:
- личного состава - около 27200 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 1218 (+13) единиц;
- боевых бронированных машин – 2934 (+34) единиц;
- артиллерийских систем - 551 (+9) единиц;
- РСЗО - 195 (+2) единиц;
- средств ПВО - 88 (+0) единиц;
- самолетов – 200 (+0) единиц, вертолетов – 163 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6);
- крылатых ракет- 95 (+0);
- кораблей/катеров - 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2059 (+17) единиц;
- спецтехники - 42 (+1).
Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
Ранее заместитель командира полка Азов Святослав Пономарь рассказал, что россияне привлекли к боям за Мариуполь около 14 тысяч военных. Также в боях за Мариуполь принимали участие боевики ЧВК Вагнера, другие наемники, спецподразделения, а также тактическая и стратегическая авиация.
С начала полномасштабного военного вторжения России украинские военные в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов.