После срывов нескольких сделок министерство все равно продолжало сотрудничество с этой компанией.

Минобороны Украины в 2022 году заключило ряд контрактов с польской компанией "Alfa" о поставках вооружения и боеприпасов. Впрочем, по состоянию на 2023 год фирма не выполнила своих обязательств и по состоянию на 2023 год и задолжала Украине более 3,5 млрд гривень.

Как выяснила "Украинская правда", с апреля 2022 года Минобороны заключило несколько соглашений с фирмой "Alfa". Компания обязалась поставить МОУ бронежилеты и шлемы. Заказ не выполнен на 100%.

Кроме того, МОУ заключило еще ряд невыгодных соглашений с "Alfa". На начало 2023 года эта компания имела задолженностей перед Минобороны на более чем три с половиной миллиарда гривень.

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Эти средства фирма получила и вывела из Украины миллиарды гривень, а реализовать поставки оплаченного оружия не смогла. Известно как минимум о 7 сделках с "Alfa". Часть из них оспаривают в международном арбитраже.

Соглашение №11

Контракт подписан 11 апреля 2022 года. Он предусматривал поставку 20 тысяч баллистических шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит к ним. Сумма сделки - 24,5 миллиона евро со 100% предоплатой.

Все бронежилеты и плиты были доставлены, хоть с опозданием, но со шлемами вышла проблема - из 16 тысяч шлемов 11 тысяч вернули сразу как непригодные, а еще 5 тысяч так и лежали на складе, не принятые на баланс ВСУ.

Вторая волна сделок

22 апреля 2022 года МОУ и "Alfa" украли три соглашения на сумму около 3,3 миллиарда гривень с авансом в 50% по каждой из них. Речь шла о поставках нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика", 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет к "Граду".

В Украину приехала лишь небольшое количество законтрактованного вооружения. В частности, к Д-30 с большим опозданием приехала лишь десятая часть, ракет к "Граду" – треть, а "Гвоздики", хоть и приехали все, но в таком состоянии, что точно не соответствует заявленному в соглашении техническому классу. МОУ добивается компенсации за эти сделки.

По состоянию на начало 2023-го по трем апрельским соглашениям 2022 года "Alfa" имела почти 1,7 миллиарда гривень дебиторской задолженности перед МОУ.

Третья волна сделок

Как отмечает УП, 13 июня 2022 года МОУ снова заключило контракт с "Alfa", несмотря на срыв предыдущих соглашений. Сумма - около 2,6 миллиарда гривень, половину из которых компания получила авансом.

Журналисты предполагают, что все три соглашения были подписаны руководителем Департамента военно-технической политики Владиславом Шостаком, которого неделю спустя сняли с должности.

Контракты предусматривали поставку:

120-мм мин (более 11 миллионов евро аванса);

152-мм выстрелы для гаубицы "Гиацинт" (18 миллионов евро аванса);

152-мм выстрелы к САУ "Дана" (13 миллионов евро предоплаты).

В итоге выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%; 120-мм мин поставили меньше, чем 1% от контракта; выстрелов к "Дане" не поставили вообще.

МОУ пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще почти 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки.

Соглашение № 8

25 октября 2022 года Минобороны вновь заказывает у "Alfa" еще 20 тысяч шлемов и 50 тысяч бронежилетов на сумму почти 50 миллионов евро. Впрочем, на этот раз предоплаты не было.

Шлемы так и не приехали в Украину, а половина поставленных бронежилетов не прошла баллистических испытаний.

Сделка через посредника

27 апреля 2022 года Минобороны заключило три контракта с государственным спецпортером оружия – фирмой "Прогресс", которая должна была поставлять похожие виды боеприпасов, что и польская фирма. Сумма трех сделок - более 17 миллиардов гривень.

Впрочем, болгарские выстрелы к Д-30, Д-20 и реактивные снаряды для "Градов" "Прогресс" должен был покупать через ту же польскую "Alfa".

По данным УП, соглашения с поляками в "Прогресс" курировал заместитель директора и бывший заместитель министра обороны Александр Миронюк, известный по обыску по уголовному делу о закупке некачественных бронежилетов. Тогда у Миронюка обнаружили миллионы разной валюты в диване.

В этих сделках есть еще один важный нюанс - цена снарядов через украинского посредника на 57% перепищала цену по украинскому контракту.

Польская фирма должна была поставлять 122-мм выстрелы с полным зарядом к гаубицам Д – 30 / 2С1 по 760 евро, а "Прогресс" такие же выстрелы-по 1195 евро. Наценка в 435 евро на одном снаряде.

"Этот контракт для" Прогресса" польский подрядчик выполнял гораздо эффективнее, чем собственный на поставку таких же снарядов, но на 57% дешевле: контракт "Alfa"выполнен был на 10%, а вот "Прогресс" с задержками, но около 80%. Но даже несмотря на накрутку по этому соглашению "Прогресс" на начало 2023 года имел более 200 миллионов гривень задолженности перед Минобороны", - пишет УП.

Alfa - что известно о компании

Польская компания "Alfa" была основана как общество с ограниченной ответственностью еще в 2005 году. Она занимается торговлей разного рода продукцией, в частности военной. В 2020 году компания показала 1,23 миллиона злотых (более 300 тысяч евро) прибыли, в 2021-м "Alfa" заработала 7,4 миллиона злотых (около 1,8 миллиона евро).

Финансовой отчетности за 2022 год, когда компания подписала контрактов на сотни миллионов в Украине, "Alfa" до сих пор не подала. За первое полугодие 2023 года фирма уже 4 раза меняла данные о себе в реестрах, что может быть способом оттянуть представление отчетности.

Скандалы в Минобороны

Несколько месяцев назад СМИ узнали, что Минобороны подписало соглашение на услуги организации питания воинских частей в 2023 году на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тысячу гривень, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки была создана "фирма-прокладка".

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его. Также после скандала с закупкой Министерства обороны Украины продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Питание военных продолжили осуществлять по контрактам в прошлом году.

Недавно стало известно, что в Минобороны Украины закупили куртки и шлемы для ВСУ за ценой, завышенной в 3 раза. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровологозащитные зимние и штаны ветровологозащитные Зимние не могут использоваться по своему целевому назначению". А зимнюю одежду, которая ехала в Украину по другому договору № VV2022-М1708, границу в Молдове пересекал с документами 27 500 долл. за партию, а границу в Украине - уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX.

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