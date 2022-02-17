Британцы визуализировали возможный сценарий россиян.

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту и видео, демонстрирующие возможные действия армии РФ в случае вторжение в Украину.

Ролик и карта появились в Twitter министерства.

Британское министерство отмечает, что Россия все еще сохраняет значительное военное присутствие и может осмелиться вторжения без предупреждения.

Британцы считают, что Россия может начать вторжение с атаки на Киев, а затем замкнет кольцо у Днепра по всей Восточной Украине.

Затем россияне якобы могут пойти на Одессу и двинутся мимо Умани в поход на Запад.

Ниже показаны возможные направления вторжение президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", - говорится в сообщении.

Потом министерство опубликовало видео, на котором демонстрирует вероятные действия армии РФ.

"Мы не видели доказательств того, что российские войска отходят из приграничных регионов Украины", - отмечает британская разведка.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни у НАТО, ни у США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций русских вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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