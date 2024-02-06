Виртуозу-ракетчику, который служит в районе Угледара, очень нравится его работа.

Ракетчик 79-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Гагауз" вдвоем с напарником почти за два года войны с помощью противотанковых Javelin американского производства уничтожили более 40 российских танков бронетранспортеров и инженерных машин. Еще примерно два десятка единиц российской техники "Гагауз" с побратимом вывели из строя.

В официальном интервью "Гагауз "рассказал, что стал "метателем" Javelin летом 2022 года.

"Мне сказали подготовиться, увидел цель, осуществил пуск... Ударил, было попадание, появился азарт", - рассказал он. Боец признается, что полюбил свою работу - будет "мочить" оккупантов, пока ему хватит моральных и физических сил.

Как анализирует Forbes, в течение следующего времени "Гагауз" в среднем ежемесячно уничтожал по меньшей мере три единицы российской техники.

"Может, и больше, если вычесть время, которое он проводит вдали от линии фронта. Возможно, он взрывает российский танк или боевую машину каждую неделю, когда находится в бою", - отмечает Forbes.

Речь идет об успехах всего двух человек, которые служат на востоке Украины, в районе Угледара. И это - лишь одна из нескольких групп Javelin в 79-й бригаде, которая – лишь одна из примерно ста бригад Сухопутных войск Украины.

"Эти бригады получили много тысяч 50-фунтовых Javelin стоимостью 80 тыс. долларов, которые могут поражать транспортные средства на расстоянии двух миль с помощью самонаводящейся инфракрасной головки и бронебойной тандемной боеголовки", - пишет Forbes.

Как отмечается, в 79-й бригаде есть и другие первоклассные стрелки Javelin, в частности младший сержант Андрей Х., который подбил четыре российские машины во время одного из январских боев. Но, пожалуй, "Гагауз" – самая большая угроза для россиян.

"Мы всегда работаем парами, обычно, с огневых позиций в "серой" зоне – между российскими и украинскими линиями", – рассказал боец.

Он управляет 15-фунтовой пусковой установкой Javelin с оптикой "день-ночь". Пока он находит и отслеживает цель, его побратим готовит боеприпас.

Говорится, что Javelin — боеприпас типа "выстрелил и забыл": как только он покидает пусковую установку, экипаж должен оперативно сменить дислокацию. Это нужно, чтобы не попасть под "ответ" противника, а подобные случаи были неоднократно.

"Одному из российских подразделений, подвергшихся обстрелу со стороны "Гагауза", не повезло. В течение почти двух лет 155-я бригада морской пехоты тщетно пыталась захватить Угледар, один из городов, защищаемых 79-й бригадой. Дороги и поля вокруг Угледара усеяны обломками российской техники. По меньшей мере 40 из них здесь из-за "Гагауза", - уточняет журналист.

Украинские асы имеют высокий уровень выживания благодаря инстинктам и отточенным боевым навыкам, которые делают их грозой россиян.

Автор публикации отмечает, что только США предоставили Украине 10 тыс. ракет Javelin, прежде чем в конце прошлого года республиканцы в Конгрессе США "перекрыли" помощь Украине.

На сегодня украинцы с помощью Javelin уничтожили тысячи танков, боевых машин и другой техники примерно из 14 тысяч таких единиц, которые Россия потеряла в Украине.

"Если есть что-то, что может одержать победу над Гагаузом, то это американская Республиканская партия, которая в течение нескольких месяцев отказывалась голосовать за дополнительную помощь Украине. Помощь, которая будет включать дополнительные ракеты Javelin", - говорится в статье.

ПТРК Javelin - что известно

Javelin разрабатывался в 80-е годы в США и создавался специально для того, чтобы уничтожать советские танки. С учетом их особенностей, тактики использования и даже местности, где Javelin будет их уничтожать. Во времена Холодной войны в Пентагоне понимали, что наиболее вероятное наступление СССР будет проходить в Европе и предусматривать массированное использование бронетехники. Поэтому требовалось максимально простое в использовании оружие, которое будет уничтожать цели на средней дальности видимости. Поэтому дальность выстрела Javelin составляет 2,5 км, что является средним значением прямой видимости. Ракета имеет "мягкий пуск" чтобы не травмировать оператора, стреляющего с плеча.

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