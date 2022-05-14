Многим беженцам придется остаться в городе.

Во Львове готовятся строить дома с убежищами, которые будут расположены прямо на этажах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Андрей Садовой.

По его словам, во Львове на данный момент находится более 200 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них немало раненых, также многим некуда возвращаться – дома разрушены, и они, скорее всего, останутся во Львове.

Сейчас в городе актуально жилье для ВПЛ - как временное, так и постоянное, а также мощный реабилитационный центр.

"К сожалению, безопасных городов в Украине больше нет. Пока российская недоимперия остается нашим соседом, каждый из нас потенциальная цель. Но эта угроза не должна останавливать развитие. Поэтому нужно думать о безопасном будущем. Сегодня на исполкоме было принято решение о новых принципах строительства во Львове. Теперь все застройщики обязаны работать по новым стандартам усиленной безопасности", - отметил мэр.

Так, по его словам, во всех постройках должен быть подземный паркинг, обустроенный для двойного назначения.

"Его часть нужно адаптировать для комфортного пребывания в течение определенного времени с возможностью обогрева. Отдельные санузлы, раскладные кресла, место для хранения продовольствия, резервуар для воды. В части существующих паркингов нет лифтов, что делает его недоступным для людей с инвалидностью. Это тоже учли. Это касается учебных заведений и других учреждений", - отметил мэр.

Также Садовой вспомнил опыт Израиля в усиленной безопасности квартир.

"На каждом этаже внутри квартиры нужно обустроить защитную комнату с минимальной площадью 9 квадратных метров. Стены и перекрытия этого помещения должны быть из крепкого армированного бетона. Окна – защищать стальные ставни. Дверь должна выдерживать давление ударной волны. Это стандарты, которые мы проводим на уровне города. Возможно ли это? Да, и мировой опыт это доказывает. Безопасность – приоритет номер один. У нас нет другого выбора", - отметил он.

Напомним, на Львовщине появился второй модульный городок для переселенцев.

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