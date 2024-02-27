Позже бойцы получили приказ на перегруппировку сил на определенные рубежи за пределами города, после чего поэтапно перегруппировали свои силы, помогли некоторым другим подразделениям.

Замкомандира Третьей Штурмовой бригады Максим Жорин расказал, что в Авдеевке задача перед его подразделением менялась несколько раз. По его словам, это было связано с тем, что очень интенсивно и динамично менялась обстановка, которая там была, пишет NV.

"Мы в то время находились на восстановлении после почти года боев в Бахмуте, и до конца это восстановление не прошли. Нам пришел приказ выдвигаться в Авдеевку с задачей стабилизации ситуации. На момент, когда мы уже начали заходить в Авдеевку, было понятно, что даже стабилизация будет крайне сложной задачей, потому что мы зашли уже в уличные бои: часть города уже не контролировалась ВСУ. Первыми задачами для нас были удержание логистических путей для того, чтобы не были окружены отдельные группировки в городе. Далее задача - нанести максимальное поражение врагу и уничтожить как можно больше личного состава и техники, чем несколько суток и занимались наши штурмовые и механизированные батальоны", - заявил он.

По его словам, в городских боях они одновременно и удерживали позиции, и проводили рейдовые поисковые действия по уничтожению врага в самом городе.

Видео дня

"Уже есть много видео от врага, где он жалуется, что его заманивали в ловушки. Это и есть результат Третьей Штурмовой в самом городе. Но нам было понятно, что соотношение сил не является соразмерным и удержать направление основных усилий врага будет невозможно теми силами, которые есть: одновременно на нас наступало семь бригад РФ. Те силы, которые у нас были, удержать тот натиск, учитывая количество личного состава, техники, артиллерии, не могли. Еще учитывая непрерывно работающую авиацию, которая превращала в пыль любые наши позиции, или укрепления, за которые мы пытались цепляться. Поэтому враг продвигался по городу и в последние дни некоторые из наших подразделений уже были в окружении или в частичном окружении", - рассказал Жорин.

Позже бойцы получили приказ на перегруппировку сил на определенные рубежи за пределами города, после чего поэтапно перегруппировали свои силы, помогли некоторым другим подразделениям.

"И продолжили выполнять боевые задачи на этих рубежах, чем и занимаемся до сих пор, потому что враг не остановился. Они пытаются продвигаться и за городом. Это нужно врагу для того, чтобы можно было в городе прятать свои логистические перемещения для того, чтобы использовать Авдеевку, вернее то, что от нее осталось, для накопления сил. Ему надо оттеснить нас от полосы города. Мы вместе с другими подразделениями пытаемся удерживать попытки продвижения врага", - добавил он.

Захват Авдеевки РФ - потери оккупантов

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что в боях за Авдеевку российские оккупационные войска потеряли больше людей, чем Советский Союз во время войны в Афганистане. За 4 месяца активных боев там ликвидировали по меньшей мере 17 тысяч захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: