Он подчеркнул, что врагу будет несладко, когда украинские защитники будут освобождать Авдеевку.

В боях за Авдеевку российские оккупационные войска потеряли больше людей, чем Советский Союз во время войны в Афганистане. За 4 месяца активных боев там ликвидировали по меньшей мере 17 тысяч захватчиков.

"Потери даже больше, чем были под Бахмутом. Мы помним, что на каждые 42 сантиметра Бахмута была положена одна жизнь российского военнослужащего. Я думаю, такие данные будут вскоре и по Авдеевке. Я думаю, это будет уже не 42 сантиметра, как под Бахмутом, а где-то 15-20 сантиметров", – подчеркнул в эфире "24 канала" ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман.

В то же время он отметил, что держать оборону в разрушенном российскими захватчиками городе врагу будет сложно. По его словам, даже в поле проще построить какие-то фортификации.

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"Россиянам тоже будет несладко, когда мы будем освобождать Авдеевку. Но я думаю, что прямо сейчас мы точно не будем этого делать. Надо отойти, привести в порядок оружие, людей. Дать время людям, которые несколько месяцев непрерывно вели боевые действия, они должны восстановиться. Потому что когда мы говорим слово "отдых", то почему-то у некоторых складывается впечатление, что это какие-то поездки на Мальдивы или Канары, купаться и загорать под солнцем. Не отдохнуть – привести себя в порядок", – резюмировал майор запаса.

Бои за Авдеевку: важные новости

Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинских военных выводят из Авдеевки. Он подчеркнул, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Вечером спикер Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин заявил, что вывод войск продолжается. Он подчеркнул, что такие операции часто оказываются более сложными, чем проведение штурмов.

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