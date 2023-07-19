Решение Путина о вторжении сделало членство Украины в НАТО неизбежным — еще один пример колоссальной стратегической ошибки.

С точки зрения Кремля встреча НАТО вряд ли могла быть утешительной. Она лишь подчеркнула насколько поистине колоссальной стратегической ошибкой оказалось решение президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Издание Politico пишет, что приглашение Киева в НАТО никогда не рассматривалось. Как признал даже украинский президент Владимир Зеленский, привести воюющую страну в Альянс, основной целью которого является защита каждой пяди своей территории, невозможно Неделями страны НАТО давали понять, что помогут Украине защищаться, но сами не станут непосредственными участниками войны.

Но если не считать приглашения, лидеры НАТО в Вильнюсе ясно дали понять, что "будущее Украины — в НАТО". Как заявил президент США Джо Байден, вопрос заключается не в том, будет ли Украина в НАТО, а когда.

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В НАТО решили отказаться от обычного требования - чтобы Киев выполнил План действий по членству, что отсрочит членство Украины после окончания войны.

С точки зрения Москвы, это не внушает оптимизма. Путин сказал российскому телевидению, что возможное членство Украины в НАТО было одной из причин для вторжения. Он даже предположил, что присоединение к Альянсу "не повысит безопасность Украины" — как будто его жестокое вторжение каким-то образом еще не сделало этого. Во всяком случае, решение Путина о нападении сделало неизбежным членство Украины в НАТО — если не сразу, то после того, как боевые действия стихнут. Украина, сказал Байден, "вступит в НАТО".

Без сомнения, Кремль глубоко смущало не только предстоящее членство Украины в НАТО. Представители стран Альянса также прибыли в Вильнюс со значительными обязательствами по новой военной помощи Украине.

Франция пообещала поставить ракеты большой дальности, присоединившись к Британии (и, вероятно, подтолкнув США, наконец, к отправке своих ATACMS в Украину). Германия пообещала отправить еще 25 танков. Нидерланды и Дания договорились координировать обучение украинских пилотов полетам на F16. А Вашингтон взял на себя обязательство восполнить пробел в артиллерийском арсенале Украины, отправив сотни тысяч кассетных боеприпасов. Все это укрепит способность Киева вести успешное контрнаступление против российских войск.

И если Путин думал, что решимость Запада помочь Украине в военном отношении угаснет, лидеры G7 собрались в Вильнюсе, чтобы разубедить его в этом. Семь крупнейших индустриальных демократий опубликовали декларацию, в которой заверили Украину, что они поддержат ее способности защищать себя в долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны.

Послание Кремлю было четким: мы поддерживаем Украину сейчас и на долгие годы вперед.

Встреча НАТО, конечно, касалась не только Украины, и это тоже не было хорошей новостью для Москвы. В Вильнюсе Финляндия сидела за столом как 31-й член Альянса. Ее присоединение более чем вдвое увеличило территорию НАТО, граничащую с Россией. Это тоже стало следствием путинского вторжения, которое, хотя и было предпринято якобы для того, чтобы держать НАТО подальше от своих границ, значительно приблизило Альянс.

Поскольку накануне саммита Турция сняла свои возражения, Швеция вскоре станет 32-м членом Альянса. Это превратит Балтийское море в озеро НАТО, фактически сдерживая российский Балтийский флот в его портах. И Арктика станет пространством, в котором доминирует НАТО, ведь каждая из восьми арктических стран станет членом Альянса, кроме России.

Наконец, меньше всего внимания общественность уделила тому, что в конечном итоге станет самой большой головной болью России - коллективному обязательству значительно укрепить планирование и способность НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса, включая его восточный фланг. Германия объявила, что направит в Литву 4 тысячи военных, а Канада удвоит свое присутствие в Латвии. А НАТО обязалась в будущем развернуть 300 тысяч военнослужащих за 30 дней.

Лидеры также приняли три региональных плана обороны, составленные главнокомандующим НАТО и касающиеся защиты северного, восточного и южного флангов. Эти планы существовали во время холодной войны, но впервые за 30 лет Альянс разработал подробные планы самообороны, включая требования к силам для каждой страны-члена — сколько танков, войск, ракет, кораблей, самолетов и прочего, а также сотни других требований в военной сфере, которые должен выполнить каждый участник.

Чтобы заплатить за все это, лидеры НАТО согласились увеличить минимальные военные расходы до 2% от ВВП. По сути, НАТО добавит к своим ежегодным расходам на оборону вдвое большую сумму, чем Россия ежегодно тратит на оборону.

С точки зрения Москвы, приверженность НАТО Украине усилилась и стала ощутимее, чем раньше, а ее обороноспособность укреплена и расширена.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

В ходе саммита Альянса, который состоялся с 11 по 12 июля, лидеры стран НАТО объявили, что Украине не придется выполнять План действий по членству, но все равно выдвинули ряд условий.

В первый день саммита в Вильнюсе президент Владимир Зеленский написал пост, в котором выразил возмущение из-за "условий" для приглашения в Альянс.

На второй день саммита представители "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, президент Украины провел ряд встреч с лидерами стран, в рамках которых Украине пообещали дополнительную военную помощь.

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