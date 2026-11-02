Картофель прибавил в цене, свекла и морковь дешевеют: сколько стоят овощи и фрукты

Больше всего в Украине выросли цены на зеленый лук.

Оптовые цены на огурцы в Украине за неделю выросли с 70-100 до 90-120 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Дорожают и другие овощи, в частности помидоры – с 55-80 до 60-100 грн/кг, и сладкий перец, который подскочид с 25-60 до 40-100 грн/кг. Цены на кабачки выросли с 30–40 до 40–50 грн/кг, а на редис – с 35–50 до 40–60 грн/кг.

При этом больше всего подорожала зелень. Так, зеленый лук стоит 180–200 грн/кг против 120–150 грн/кг неделю назад. Укроп и петрушка не изменились в цене – 155–165 и 125–135 грн/кг соответственно.

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В то же время большинство овощей борщового набора дешевеет. В частности, цены на белокочанную капусту снизились с 18–22 до 11–20 грн/кг, на свеклу – с 14–16 до 11–14 грн/кг, а на морковь – с 14–16 до 12–15 грн/кг.

Кроме того, потеряла в цене и цветная капуста, килограмм которой подешевел с 30–40 до 25–35 грн/кг. В свою очередь картофель, напротив, подорожал – с 10–13 до 13–15 грн/кг.

Цены на фрукты

В фруктовом сегменте отмечается заметное подешевение киви – со 130–150 до 70–120 грн/кг, винограда – с 75–180 до 60–150 грн/кг и граната – со 140–170 до 120–150 грн/кг. Нектарин подешевел с 80–120 до 70–100 грн/кг.

Цены на яблоки остались практически неизменными и составляют 20–30 грн/кг. Бананы можно купить по цене 70–75 грн/кг, апельсины – 85–110 грн/кг, а хурму – 90–100 грн/кг. При этом лимоны стоят 60–75 грн/кг против 55–75 грн/кг неделю назад.

Цены на продукты в Украине – главные новости

До конца года неизбежно вырастут цены на продукты. Однако рост будет не резким, а в первую очередь подорожают сезонные и завезенные из-за рубежа продукты.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщал, что стоимость мяса в Украине уже достигла определенного ценового пика. Однако распространение африканской чумы свиней и уничтожение большого количества поголовья может повысить цену на свинину более чем на 10%.

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