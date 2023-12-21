"Мобилизацию женщин - не подпишу" - сказал украинцам Зеленский на пресс-конференции 19 декабря. Но что об этому думают сами военные?

Президент Зеленский четко сказал на своей пресс-конференции 19 декабря, что несмотря на подготовку предложений о мобилизации в Украине, он не подпишет закон, если там среди его пунктов будет говориться о женщинах.

"Женщин - нет, не подпишу", - очертил гарант. Но что думают в украинской армии о такой перспективе? Мнением своих знакомых о том, есть ли в этом военная надобность, поделился ветеран АТО Евгений Дикий.

"Я ни от одного человека в форме в жизни не слышал о том, что нужно мобилизовать женщин. Военной потребности в этом нет", - приводит слова Дикого "Фокус".

Он акцентировал, что вариант такого пополнения армии - личное заявление нардепа со "Слуг народа" Марьяны Безуглой. Однако ни фракция, ни парламентский комитет Рады этим не занимаются. То есть, никакого документа с таким предложением даже не существует.

Более того, Дикий уверен: "мобилизация женщин" - это не помощь, а моральный удар по наших защитниках. Мужчины воюют за свою страну, общество, за безопасность своей семьи. Воинский учет для женщин, запрет им выезжать из страны - спокойноствия ВСУ не прибавят.

"Это бы сильно ударило по моральному духу защитников, которые воюют, чтобы быть спокойными за свои семьи", - сказал Дикий.

В Сухопутных войсках рассказали, что думают о женщинах в армии

В одном из интервью украинским СМИ мнением о нужде в "мобилизации женщин" поделился начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он указал, что в армии есть много профессий для женщин, однако силой туда забирать никого не будут. Все критические для фронта профессионалы-женщины, к примеру, медики, итак, являются военнообязанными.

Вас также могут заинтересовать новости: