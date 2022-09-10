В Изюмском районе были госпитализированы 5 человек.

За вчерашний день от вражеских обстрелов в Харькове и области ранены 20 человек.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг мстит за успешные действия ВСУ по освобождению Харьковщины. Поэтому вчера днем массированно обстреливал мирных людей в Харькове и освобожденной Балаклее. В Харькове ранения получили 14 гражданских, 3 из которых - дети. В Изюмском районе госпитализировали 5 человек. Кроме того, 1 человек ранен в Харьковском районе", - сообщил он.

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Рано утром 24 февраля оккупационные войска России вторглись в Украину, и начали обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру. Враги не раз обстреливали Харьков и область, было много жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что 9 сентября враги из артиллерии обстреляли Шевченковский район Харькова, пострадали 14 человек, в том числе - трое детей.

Позже стало известно, что в тот же день захватчики накрыли из артиллерии Киевский район Харькова.

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