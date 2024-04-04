Они приехали ликвидировать последствия атаки.

В ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками, после чего нанесли новый удар. Погибли три человека.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Отмечается, что, по предварительным данным, все погибшие – сотрудники ГСЧС. Они приехали ликвидировать последствия атаки по жилым домам.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что враг нанес еще один удар по городу во время ликвидации последствий предыдущей атаки.

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Также, по данным Терехова, на месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном – обвалились плиты жилого дома. Сейчас известно о трех "прилетах" по жилым домам.

Обновлено 02:52: По подтвержденной информации, в результате повторного прилета по одному из мест попаданий в Харькове, погибли трое спасателей. Еще один – ранен. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Пострадала техника ГСЧС.

Атака РФ по Харькову 4 апреля

Ночью 4 апреля Харьков атаковали ударные дроны. По состоянию на 02:28 атака все еще продолжается.

Известно, что в городе прогремело несколько взрывов. Местные власти сообщали о прилетах по жилой застройке. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что удары были осуществлены как по частным, так и многоквартирным домам.

В то же время Олег Синегубов заявил, что в одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи, а в частном секторе зафиксированы повреждения жилой застройки.

Впоследствии сообщалось, что в Харькове снова прогремел взрыв.

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