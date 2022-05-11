УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Мариуполе 11 мая.

Мариуполь фактически полностью разрушен российскими войсками после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Следите на УНИАН за хроникой войны в Мариуполе по состоянию на 11 мая 2022 года:

04:15 В Пентагоне указали, что наступление российских войск на Донбассе идет не по плану. Оккупанты отстают от того, на что рассчитывал президент России Владимир Путин, минимум на две недели. Даже Мариуполь не смогли взять

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты продолжили разбор завалов драматического театра, но из-за массовых отказов мариупольцев участвовать к разборам привлекли работников МЧС России.

По его словам, "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами"

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